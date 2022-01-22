منها الأفوكادو.. فواكه تخفض الكوليسترول بشكل طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يحدث ارتفاع الكوليسترول في الدم عندما يكون لديك الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم، يحدث هذا بشكل أساسي بسبب تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، وزيادة الوزن، والتدخين وشرب الكحول.

وهناك بعض الفواكه التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي وتدعم صحة القلب، بحسب ما ذكر المتخصص في التغذية، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا جيابينغ لي.

وأكد الطبيب أن الكمثرى والتفاح تساهمان في خفض مستويات الكوليسترول، فهي منخفضة السعرات الحرارية وخالية من الدهون والصوديوم، كما أن الألياف التي توفرها تساعد في حماية القلب وجعل ضغط الدم طبيعيا، وفقا لـ"سبوتنيك".

كما وجد العلماء أنه مع الاستخدام اليومي لثمرة أفوكادو واحدة، فإن مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة يستقر مما يؤدي مباشرة إلى خفض مستوى الكوليسترول.

وأشار خبير التغذية إلى أن العنب بدوره له تأثير إيجابي على البكتيريا المعوية. بالإضافة إلى ذلك، من المفيد للغاية تناول البطيخ الذي يحتوي على سيترولين وحمض أميني يزيد من مستوى أكسيد النيتريك في جسم الإنسان.

في وقت سابق، حذر معهد الغرب البريطاني للعلاج غير الجراحي من مخاطر المرحلة المتأخرة من ارتفاع الكوليسترول وحدد الأعراض التي يمكن رؤيتها على الجلد، وأكد على ضرورة علاجها في الوقت المناسب.