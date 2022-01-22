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لو حامل أو بتخططي للحمل.. طبيب نسا يوضح لقاحات كورونا المناسبة بعد توصية «الصحة»

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القاهرة - سمر حسين - صحة

لقاحات كورونا للمرأة الحامل

أوضحت وزارة الصحة والسكان الحوامل بضرورة تلقي لقاح وكذلك التي تخطط للحمل لتجنب العدوى وخاصة في ظل الطقس السىء الذي يؤدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.

اوضح لدكتور عمرو حسن استشاري أمراض النساء والتوليد، أن تلقي اللقاح للحوامل يساعد على تقوية المناعة ويعطي للأم اجسام مضادة التي تنتقل إلى الجنين فيولد معه هذه الأجسام.

أضاف خلال بث مباشر لـ «الوطن»، أن الفترة المناسبة لتلقي لقاح كورونا للحوامل بعد مرور ٣ اشهر على الحمل، وافضل لقاح للحوامل «فايزر ، مودرنا»،

تأثير لقاح كورونا على الأم المرضعة

ذكر استشاري امراض النسا والتوليد، يمكن لأم المرضعة تلقي لقاح كورونا في أي وقت سواء اول ٦ اشهر أو بعد ذلك، وذلك لأن التطعيم يعطي اجسام مضادة أثناء الرضاعة تحمي الطفل.

امراض تمنع الحوامل من تلقي لقاح كورونا

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في حال معاناة الحامل من أعراض كحة أو نزلة برد أو احتقان الحلق أو ارتفاع في درجة الحرارة أو تكسير في الجسم في هذه الحالات يؤجل معاد التطعيم.

وأكد على امان لقاح كورونا للسيدة التي تخطط للحمل فلا يتعارض معه، وفي حال عدم تلقي السيدة اللقاح يمكن أن تكون عرضه بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا مما يؤدي إلى احتمالية الولادة المبكرة.

نصائح للوقاية من فيروس كورونا في فصل الشتاء

ونصح عمرو حسن، السيدات بضرورة فتح النوافذ، والابتعاد عن الزحام ومنع الزيارات والعزومات، فتح النوافذ دائما فهي مصدر جيد لفيتامين د للوقاية والحماية من كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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