أصالة مع أولادها لأول مرة على الهواء.. وشام: «صولا حنينة وعندها عطاء كتير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

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موقف رومانسي جديد لـ أصالة وزوجها في حفلها الأخير (فيديو)

ظهر أولاد الفنانة أصالة خالد وشام وآدم وعلي، خلال استضافتهم مع أصالة في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، وذلك لأول مرة في الإعلام.

ماما قالتلي سوري وهي بتضربني

وقال خالد، إن أخيه «علي» عبقري لكنه شقي للغاية وفي الوقت نفسه مطيع، لكن «آدم» شقي أيضًا ولا يحب أن ينقده أحد، وأيدت حديثه أخته «شام»، قائلة: «علي مسؤول جدًا، ومش محتاجة أفكره بمذاكرته وفخورة جدًا به».

وروى خالد موقفًا لن ينساه من أصالة: «كان وقتها عندي 10 سنين وكنت مكسوف زي إخواتي الصغيرين دلوقتي، ومامي كان عندها ضيوفها في البيت، كان من ضمنهم واحدة ست عمري ما هنساها، فكنت مكسوف أسلم عليها، راحت أمي أخدتني الأوضة وقالتالي ليه مش عاوز تسلم على حدا، راحت ضربتني قلم طيارة وقالتلي سوري».

أصالة: أولادي كتير مؤدبين بس خالد كان مجننا

ومدحت أصالة في أخلاق أولادها، قائلة: «أنا ما شايفة فيكم حدا عامل مشاكل، والله كتير مؤدبين، ملائكة، ومقابل أخلاقهم وأدبهم لا يذكر مشاكلهم، لكن خالد كان مجننا ومجنن البناية، وكان يكسر كل فندق نروحه، هو بيلعب كرة بأي مكان ويطلع الكرة من أي مكان ومن أي شباك لأي شباك ما بتفرق معه».

من جانبها، قالت «شام»: «صولا حنينة، وعلي وآدم مقارنة بأطفال كتير جيلهم مؤدبين أوي وبيسمعوا الكلام وهاديين، وبذلك مجهود في تربيتهم، كنت بتعلم عليهم وكنت شديدة عليهم، لكن ماما الحنية والحنان عندها كم محبة وعطاء غير عادي وحسستنا إننا أغلى شيء على قلبها، وطلعت فينا كل اللي هو كويس وبيبدع فيه، ماما معندهاش تعلق بالأشياء خالص، ماما تعلقها بالبني آدمين فقط».

وتابعت: «اتعلمت من ماما الامتنان والسلام، لازم نسلم بأدب واحترام وبمحبة وبصدق»، وفي نهاية الحلقة غنّت أصالة بمشاركة أولادها الأربعة بعض أغنياتها.