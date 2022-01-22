8 أشياء تنفر المرأة من إطلالة الرجل.. ابعد عن البنطلون الجلد

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الاهتمام بالمظهر والظهور في شكل أنيق أمر لا يقتصر على النساء فقط، بل حتى الرجال يهتمون بأدق التفاصيل ليكونوا أكثر أناقة وجاذبية، لكنهم في بعض الأحيان يقعون في أخطاء مرتبطة باختيار «قطع» لا تناسبهم، وبالتالي تجعل الجنس اللطيف ينفر منهم، وتقدم «هن» أبرزها خلال التقرير التالي وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

السلاسل

الكثيرات من السيدات، تجد أن بعض الرجال لا يحسنون اختيار الأنواع التي تليق بهم من الإكسسوارات، وبالتالي تجعل إطلالتهم أقل أناقة.

التيشرت على شكل حرف V

تكره النساء الرجال الذين يرتدون «تيشرتات» ذات فتحة على شكل حرف V فهي مناسبة أكثر للفتيات من وجهة نظهرهم، وتجعل المظهر يبدو أكثر أنوثة.

قطع تقلل من أناقة إطلالة الرجل

البناطيل الجلد

البنطلون الجلد يبدو غير لائق على الرجال، لذلك يفضل اختيار الأقمشة الأخرى البعيدة عن الجلد مثل الجينز وغيرها.

التيشرت الضيق

تكره النساء الرجال الذين يرتدون تيشرتات ضيقة بغرض إبراز العضلات، لذلك ينصح خبراء العناية بالمظهر بالحذر من الوقوع في ذلك الخطأ الشائع.

قطع تجعل إطلالة الرجل غير أنيقة

السراويل الضيقة

السراويل الضيقة تجدها النساء غير مناسبة للرجال، لذلك يفضل ارتداء السراويل مناسبة المقاس، والابتعاد عن الأنواع الضيقة التي تقلل من أناقة الإطلالة.

الجوارب الملونة

الجوارب الملونة ذات الألوان الصاخبة تجدها النساء لا تليق بالرجال، لذلك يفضل اختيار الألوان الحيادية، وارتداء الأخرى في المنزل.

الصندل

تجد النساء أن الصنادل اختيار جيد خاصة في فصل الصيف، فهي توفر الراحة والمرونة، لكن الأمر لا ينطبق على الرجال، حيث يجدن أنها تقلل من إطلالتهم، ويفضل ارتداء الأحذية، والاكتفاء بالصنادل على الشواطئ فقط.

العطور ذات الروائح القوية

بعض الرجال يظنون أن العطور ذات الروائح القوية والنفاذة، تزيد من الأناقة والجاذبية، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، فطالما كانت الروائح الهادئة تجذب المرأة مقارنة بالأخرى ذات الروائح القوية.