مفاجأة.. تساقط شعرك غير مرتبط بالرضاعة الطبيعية: قلة النوم السبب

القاهرة - سمر حسين - ماما

بعد الولادة تحدث الكثير من التغييرات النفسية والفسيولوجية للأمهات، ومن أبرز المشكلات التي يعانين منها تساقط الشعر، وربطت الكثيرات بينه وبين الرضاعة الطبيعية، كونها تضعف البصيلات، إذ يحصل الطفل على كافة الفيتامينات والمعادن من حليب الأم أثناء الرضاعة، وستوضح «هن» خلال التقرير التالي حقيقة هذا الادعاء من بطلانه وفقا للموقع الطبي «healthline».

سبب تساقط الشعر بعد الولادة

الأم بعد الولادة تنخفض لديها مستويات بعض الهرمونات، والتي ينتج عنه تساقط في الشعر لكنه أقل من المتساقط خلال فترة الحمل، وتساقط الشعر يحدث غالبا بعد ولادة الطفل بيوم، ويظل يتساقط لمدة تصل لعام، فتساقط الشعر بعد الولادة من الأمور الطبيعية التي لا تدعو للقلق.

كيفية علاج مشكلة تساقط الشعر بعد الولادة

تناول الطعام الصحي

الطعام الصحي سلاح الأم الأول لمنع تساقط الشعر بكميات كبيرة، ويجب أن يتضمن النظام الغذائي الخضروات والفواكه والبروتينات، كي يحصل الجسم على كافة العناصر الغذائية المفيدة.

تناول الفيتامينات

ينصح الأطباء بتناول الأمهات بعد الولادة للفيتامينات لكن باستشارة طبيب، لتعويض النقص الذي ينتج عنه تساقط متزايد في خصلات الشعر.

هل تساقط الشعر مرتبط بالرضاعة

تقول الدكتورة «دينا شوقي» استشاري رضاعة طبيعية وطب وتغذية الأطفال، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تساقط الشعر بعد الولادة ليس له علاقة مُباشرة بالرضاعة الطبيعية لكن حدوثه بالتزامن مع الرضاعة».

وتؤكد «شوقي» أنه بعد الولادة تتراجع مستويات هرموني «الإستروجين والبروجسترون» لمستواهما الطبيعي، وينتج عن ذلك تساقط في الشعر، ومن ضمن الأسباب الأخرى مرور الأم بمجموعة من الضغوطات النفسية في تلك الفترة، بالإضافة للإرهاق البدني وقلة النوم بسبب الاعتناء بالمولود.

وتنصح استشاري الرضاعة الطبيعية بضرورة شرب الماء بشكل كافي وممارسة التمارين الرياضية، وتناول نظام غذائي صحي لعلاج مشكلة تساقط الشعر في تلك المرحلة.