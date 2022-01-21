6 حلول لمنع تساقط الشعر المتزايد في الشتاء.. «ضفريه قبل النوم»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، تعاني الكثيرات من مشاكل مرتبطة بتساقط الشعر بشكل ملحوظ، ولا يعرفن السبب، والحقيقة أن الهواء البارد يجعل فروة الرأس أكثر جفافا مما ينتج عنه تقصف خصلات الشعر وتساقطه، ويمكن علاج المشكلة باتباع مجموعة من النصائح والخطوات، تقدمها «هن» خلال التقرير التالي وفقا للموقع الهندي «بولد سكاي».

نصائح للتخلص من مشكلة تساقط الشعر في الشتاء

تدليك الشعر بالزيوت

عليك منح فروة الرأس الدفء المطلوب، للتخلص من أساس المشكلة، ويمكنك القيام بذلك من خلال تدليك البصيلات بالقليل من زيت اللوز أو الزيتون الدافئ.

قومي بتدليك الزيت على راحة يديك ثم وزعيه على خصلات شعرك وعلى فروة الرأس، حيث يعمل التدليك على تغلغل الزيت للداخل ومنح الفروة الدفء.

الابتعاد عن الماء الساخن

أغلب الفتيات يستحممن بالماء الساخن لبرودة الطقس في فصل الشتاء، لكن هذا يؤدي لتدمير خصلات الشعر من جذورها وتساقطها، لذلك ينصح باستعمال الماء الفاتر بدلا من الساخن.

منتجات مرطبة

ينصح خبراء العناية بالشعر، استعمال شامبو ذو ترطيب عالي في فصل الشتاء، لمنع تساقطه نتيجة الجفاف، وينصح بعمل أقنعة طبية من الزيوت.

أقنعة الشعر

أقنعة الشعر في فصل الشتاء من الحلول الرائعة لمنع تساقطه، فهو يمنح الشعر الترطيب المطلوب ويقلل من تكسر البصيلات، كل ما عليك عمله اختيار نوع زيت مناسب وتركه طوال الليل على الشعر وغسله في اليوم التالي بالشامبو و الماء الفاتر.

تغيير أغطية الوسادة

ينصح الخبراء بتغيير أغطية الوسائد من القطنية إلى حريرية، لأن القطن يعمل على امتصاص كافة الرطوبة المخزنة في خصلات الشعر، وينتج عن ذلك جفاف فروة الرأس.

تمشيط الشعر بطريقة صحيحة

يشدد الخبراء على تجنب تمشيط الشعر وهو مبلل، واستخدام مشط ذو أسنان واسعة لفك تشابك وعقد الشعر، ومن ثم تضفيره قبل النوم فذلك يحافظ على الشعر من التساقط.