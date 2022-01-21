المعلمة حنان أشهر بائعة في سوق الجمعة: «ربيت ولادي من السمك».. فيديو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يرتسم على وجهها الرضا رغم الشقاء والمصاعب التي تواجهها لتوفير دخل لها وللأطفالها إلا أنها لم تعبأ بضغوط الحياة، هذا ما ينطبق على المعلمة حنان، الأم لـ 5 أولاد، التي قررت الخروج للعمل في بيع الأسماك وبالتحديد في سوق الجمعة، لتكسب لقب أشهر بائعة وتحوز على إعجاب كل من حولها بسبب جدعنتها وحبها للخير.

المعلمة «حنان» تستيقظ كل صباح للذهاب إلى عملها في بيع كل أنواع السمك، وأبرزها «بيبي شارك» عملت في المهنة منذ 30 عامًا، من أجل أبنائها، لتروي في بث مباشر لـ «الوطن» قصتها منذ العمل في محل بيع «دود»، لتدخل بعدها في بيع السمك.

المعلمة حنان.. كل يوم بتغسل 20 حوض وتحب محمد صلاح

منذ دخول مهنة بيع السمك وهي عاشقة لها لتتعرف على كل أنواعه في الأسواق، «اللي بيحب شغلانة لازم يبقى ناجح فيها، علشان كده اللف على المحلات ساعدني أنه يكون لي خبرة كبيرة في بيعه».

بدأت ببيع الطعمية

صعوبات عدة تعرضت لها «حنان» بداية من بيع الطعمية في الطقس البارد بالإضافة إلى تنظيف أكثر من 20 حوضا، لتعاني بعدها من مشاكل صحية نتيجة الضغوط التي مرت بها، «رجلي تقلت من كتر اللف في البرد لكن في النهاية ربنا عوّض صبري خير في تربية أولادي من بيع السمك».

تعشق المعلمة حنان، 52 عامًا، كرة القدم وبالتحديد لاعب الكرة محمد صلاح، «أي ماتش مش بروح شغل ولا بعمل أي حاجة غير لما يخلص بسبب حبي للكرة».