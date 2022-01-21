لأول مرة في تاريخها.. اختيار مصرية مديرا عاما لشركة برمجيات عالمية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت مروة عباس، مدير عام شركة البرمجة العالمية «IBM مصر»، تفاصيل اختيارها في منصب المدير العام لأول مرة في تاريخ الشركة، قائلة إنها تشعر بالفخر لتمثيلها شركة كبرى مثل شركة «IBM» في مصر، والتي تتواجد بالسوق المصرية لأكثر من 68 عاما، وحرصت على المشاركة في أغلب المشروعات والمبادرات المهمة لدعم الاقتصاد المصري والتحول الرقمي.

أول سيدة تشغل هذا المنصب بالشركة

وأضافت «عباس»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أنه «كوني أول سيدة أشغل منصب مدير عام شركة IBM شيء فخورة به أولا، وهذا يدل على أن الشركة تحرص دائما أنها تدعم وتمكن السيدات والآنسات ليتقلدن ويشغلن مناصب مختلفة قيادية داخل الشركة، وهذا شيء ليس بالجديد».

وتابعت: «الشركة تصدر مبادرات تمكن وتساعد المرأة في عمل توازن ما بين حياتها الشخصية والعملية، وهذا شيء مهمة للغاية بأنه في المراحل العمرية المختلفة التي يمر عليها النساء يكون لديها متطلبات شخصية وفي نفس الوقت إثبات ذاتها في سوق العمل، وبالتالي إذا كانت الشركة تتيح الفرص بتحقيق هذا التوازن مع توفيق ربنا ومساعدات المحيطين وبالتالي تستطيع في النهاية التقلد في مناصب قيادية مختلفة بالشركة».

رسالة للشباب

وواصلت: «يجب على الشخص تنمية مهاراته في كل المجالات والتركيز في اكتساب الأشياء الجديدة وتعلمها، والخروج من منطقة الراحة الخاصة يه، ولا يشعر بالخوف، لأن الإصرار في الوصول لشيء ما ولديك شغف في تعلم شيء جديد وتضع لنفسك أهداف مهينة للوصول لها وبمساعدة المحيطين سواء في الشركة أو بالمجال الخاص بك تستطيع الوصول لتحقيق أحلامك».

ووجهت رسالة للشباب، قائلة: «متخافوش ومتحسوش إنكم مش هتقدروا، لأ هتقدروا وأي حد عاوز يوصل إن شاء الله هيقدر، لو حط المجهود الكفاية في اللي هو عاوز يعمله».