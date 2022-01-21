الامارات | سائق روسي يفقد السيطرة على حافلة ركاب إثر إصابته بنوبة مفاجئة

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق روسي يفقد السيطرة على حافلة ركاب إثر إصابته بنوبة مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مساء الجمعة، مقطع فيديو لاصطدام سائق روسي بـ 5 سيارات إثر إصابته بنوبة مفاجئة.

وفقد سائق حافلة صغيرة كانت تقل 18 راكبا السيطرة عليها بسبب تعرضه لنوبة مما أدى إلى اصطدامها بالسيارات في مدينة أومسك الروسية.

وسجلت الكاميرات لحظة وقوع حادث السير الذي أدى إلى نقل سائق الحافلة وأحد الركاب إلى المستشفى.

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