انتبه.. 7 أمور في ملابسك الشتوية تجاهلها يهددك بالمرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتاد كثير من الأشخاص على ارتداء القفازات والقبعات والإسكارف في فصل الشتاء، وذلك للشعور بالدفء والتخلص من البرودة، لكن هل فكرت يوما ما أن هذه الملابس يمكن أن تجعلك مريضًا؟

فيما يلي، هناك 7 أمور في ملابسك الشتوية تجاهلها يهددك بالمرض، وفق ما أوضح موقع "eatthis".

- تجاهل غسل القفازات:

بسبب اللمس، تحتوي القفازات على عدد كبير من البكتيريا، لذلك في كل مرة تلمس فيها قفازاتك المتسخة وجهك، سيصبح هناك خطر كبير للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لذا يوصي بغسل القفازات كل أسبوعين.

- ارتداء طبقات ملابس كثيرة جدًا:

واحدة من أكبر الأساطير حول الشتاء هي أن البرودة الشديدة يمكن أن تجعلك مريضًا، وأظهرت الأبحاث أن البرودة أفضل لجهاز المناعة، فضلا عن يمكن أن يؤدي ارتداء الكثير من طبقات الملابس إلى التعرق، ما يساهم في الإصابة بالجفاف، لذا ارتدِ ما تحتاجه لتبقى دافئًا دون أن تبالغ.

- عدم غسل الإسكارف:

الاسكارف من أكثر قطع الملابس الشتوية المحملة بالجراثيم، إذ تلامس وجوهنا عند السعال والعطس، وبالتالي، تنقل البكتيريا والفيروسات، كما أنها توضع مباشرة تحت الذقن، لذلك يفضل غسلها أسبوعيًا بالماء الساخن.

- إهمال تجفيف الملابس المبللة:

يجب تجنب ترك الملابس الشتوية مبللة دون تجفيفها بعد غسلها، لأن هذا يزيد من خطر تكاثر العفن بداخلها، ما يساعد في الإصابة بالأمراض.

- عدم غسل القبعات الشتوية:

القبعات تحمي آذاننا وتحافظ على دفء رؤوسنا خلال الأيام الباردة، لكن يجب اختيار القبعات المصنوعة من الألياف الطبيعية مثل الصوف أو القطن أو الخيزران، لأنها تلامس الشعر والبشرة، ويمكن أن تتراكم خلايا الجلد الميتة والزيوت من شعرنا.

لذا، يجب الحرص على غسلها كل 4 أسابيع على الأقل.

- ارتداء الأحذية ذات المقاس الخاطئ:

أحذية الشتاء الدافئة أمر لا بد منه، ومع ذلك، يرتدى البعض مقاسًا خاطئًا ، ما يؤثر سلبًا على قدميك ويؤدي إلى ظهور البثور، وربما التهاب المفاصل.

لذا، لضمان تدفئة قدميك، عليك اختيار حذاء ذات مقاس مناسب، وأن لديك مساحة كافية لتحريك أصابعك أثناء ارتداء الجوارب الدافئة.

- اختيار قماش سيء:

تمامًا مثل القبعات، يفضل اختيار قماش الجوارب مصنوعا من الألياف الطبيعية، حتى لا تتعرق قدميك وتتكاثر البكتيريا.