منها تناول الخيار.. 7 طرق لتنظيف جسمك من السموم بدون أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تتعرض معدتنا لكثير من المأكولات غير الصحية والتي تسبب العديد من المشاكل، ولكن إذا كان الجسم يزيل السموم بشكل صحيح فستكون لدينا القوة الطبيعية في مقاومة نزلات البرد والأمراض دون أي مضادات حيوية.

وتساعدنا بعض الأطعمة في تطهير الدم من المعادن الثقيلة ومنع تجلط الدم، ويمكن لبعض منها محاربة رائحة الفم الكريهة.

ونعرض لكم في هذا التقرير أطعمة تطهر أجسامنا بشكل طبيعي، وذلك كما ذكر في موقع "Brightside".

-الأناناس يخفض الكوليسترول

الأناناس عبارة عن فاكهة تحتوي على مادة البروميلين التي تعمل على حرق الدهون الطبيعية، والتي تساعد أجسامنا على تكسير البروتينات وهضمها، فهو فعال بشكل خاص في تكسير الكوليسترول وإزالته من الجسم، إنها تزيل الدم وتكسر جلطات الدم، من الأفضل تناوله إذا لم يُنصح بتناوله طازجًا وليس معلبًا لأن هذا الإنزيم يتم تدميره في عملية التعليب.

-الأفوكادو يزيل السموم من الكبد

يعمل الأفوكادو على خفض الكوليسترول وتوسع الأوعية الدموية، مع منع السمية المدمرة للشرايين، حيث يحتوي على مادة مغذية تسمى الجلوتاثيون، والتي تمنع ما لا يقل عن 30 مادة مسرطنة مختلفة، ويساعد الكبد على إزالة السموم من المواد الكيميائية الاصطناعية.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، تعتبر هذه الفاكهة ذات قيمة خاصة، لأنها تساعد على خفضه بشكل طبيعي وتساعد على تجنب مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

-الخيار ينعش النفس

يمنع ماء الخيار جفاف الفم ويغسل بقايا الطعام الزائدة التي قد تكون موجودة بعد أي وجبة، ويساعد عامل القرمشة أيضًا على تحفيز إنتاج اللعاب الذي يساعد في ترطيب فمك.

وإذا وضعت شريحة منه بين لسانك وسقف فمك، ستحد من الرائحة التي تزعجك، وتساعد أيضًا في إزالة طبقة البلاك على الأسنان واللثة، والتي يمكن أن تتغذى عليها البكتيريا.

-المشمش يخفف من أعراض الإمساك

يشتهر المشمش المجفف بتأثيره الملين الطبيعي، إذا كنت عرضة للإمساك، فسيمنحك هذا الطعام تأثيرًا تطهيرًا، حيث يعمل بمثابة مطهر طبيعي لأمعائك، فهو يحتوي على كمية كبيرة من الألياف، مما يساعدك على البقاء ممتلئًا لفترة أطول.

وفي الوقت نفسه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك، وهذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة نظرك.

-البرتقال يمدك بالطاقة

يحتوي البرتقال على مادة النوتكاتون، وهي مركبات كيميائية تعزز عملية التمثيل الغذائي وتعزز فقدان الوزن، كما أنها غنية بالألياف، مما يبقيك ممتلئًا وتساعد في موازنة مستويات السكر في الدم.