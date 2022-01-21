الأعراض طويلة الأمد الأكثر انتشارا لـ كورونا.. وتحذيرات من إغفالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

هناك شيء واحد نعرفه جيدًا عن فيروس كورونا، الذي يتسبب في حدوث عدوى في الجهاز التنفسي العلوي، هو دخول الفيروس إلى الجهاز التنفسي ويبدأ في التكاثر، مما يؤدي إلى ظهور عدة أعراض مثل البرد والسعال والتهاب الحلق والحمى والإرهاق.

حقيقة أخرى مدهشة هي أن أعراض هذا المرض شديد العدوى لا تقتصر فقط على الجهاز التنفسي، يمكن أن تظهر في أجزاء أخرى من الجسم أيضًا، بينما تختفي بعض هذه العلامات مع العلاج، يستمر البعض الآخر لفترة أطول بعد الإصابة.

التعب وآلام العضلات وآلام المفاصل وتساقط الشعر وفقدان حاسة الشم والتذوق هي بعض الأعراض العامة طويلة الأمد لكورونا التي شوهدت في معظم الحالات.

بصرف النظر عن هذه، غالبًا ما تمر بعض العلامات غير الشائعة دون أن يلاحظها أحد إما لأنها خفيفة جدًا أو لا يعتبرها الناس مرتبطة بفيروس كورونا.

فيما يلي بعض الأعراض طويلة المدى لـ كورونا التي يجب أن تبحث عنها، ، وفقًا لموقع timesofindia.

-ضعف التحمل

إلى جانب الضعف أو التعب، قد يقلل فيروس كورونا من مستوى قدرتك على التحمل، فقد تشعر بالحيوية بعد محاربة الأمراض المعدية، ولكنك لن تتمكن من القيام بنفس القدر من الأنشطة البدنية والعقلية بدقة كما كنت تفعل من قبل.

إذا شعرت بالتعب بعد صعود السلالم أو حتى القليل من التمارين، فهذا يعني أن مستوى تحملك قد انخفض وأنك بحاجة إلى بذل جهد لزيادة ذلك.

-صداع الراس

مع نقص التركيز وضباب الدماغ وتقلبات المزاج، يمكن للمرء أيضًا أن يتوقع نوبات من الصداع حتى لفترة طويلة بعد التعافي من كورونا، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من الصداع الدوري أو الصداع النصفي قد تتفاقم الحالة.

في بعض الحالات، قد يصاب الشخص بنوع جديد من الصداع، إما بسبب محفز بسبب أشياء عشوائية أو يؤدي إلى إيذاء جزء من الرأس، نظرًا لأن الصداع من المخاوف الصحية العامة، فقد لا يتم ملاحظة هذه العلامات في كثير من الأحيان.

-تنميل

يحدث التنمل أو التنميل أو الشعور بالحرقان في جزء من الجسم غالبًا عند الجلوس في هذا الوضع لفترة طويلة، ولكن في حالة كورونا الطويلة، قد يشعر الشخص بالخدر دون أي سبب محدد.

إلى جانب ذلك، قد تكون نوبات خدر اليدين والساقين أكثر تكرارًا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يمكن أن يكون التنميل علامة رئيسية على مرض COVID الطويل. ومع ذلك ، قد لا يصاب الجميع بهذه الحالة، يختلف كل شخص عن الآخر ويصاب بأعراض مختلفة.

-صعوبة في النوم

في حين أن الأرق يرتبط بشكل شائع بـ كورونا الطويل، إلا أننا نادرًا ما ننتبه عندما نواجه صعوبة في النوم، مشكلة الأرق شائعة جدًا في هذا العمر لدرجة أننا نادرًا ما نهتم بها، لذلك ، من الشائع اعتباره شيئًا طبيعيًا بعد كورونا والاستمرار في الروتين المعتاد، بسبب نقص الاهتمام المناسب، تستمر المشكلة في النمو وتتحول لاحقًا إلى أرق، من الأفضل معالجة هذه المسألة في أقرب وقت ممكن.

-ضغط عصبى

يقول الكثيرون إن التوتر جزء لا يتجزأ من الحياة المزدحمة في العصر الحديث ولا توجد طريقة للهروب منه، هذا صحيح بالفعل، ولكن هناك دائمًا طريقة للتعامل معه. لا يتم إخفاء الضغط غير المُدار لفترة طويلة.

يبدأ في التأثير على علاقاتك ومزاجك وكذلك صحتك، في حالة الإصابة بفيروس كورونا لفترة طويلة، قد يشعر أولئك الذين يعانون بالفعل من الإجهاد بقلق شديد وقد يعانون من الاكتئاب، لذلك =، حاول إدارة مستوى التوتر لديك واطلب المساعدة إذا ساء الأمر بعد الإصابة بفيروس كورونا.