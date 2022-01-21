كيف ترتدي الإكسسوارات مع الملابس بدون عيوب وأخطاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

من المجوهرات والقبعات والحقائب إلى الأوشحة والأحزمة والأحذية، تبدو طرق إضفاء الجاذبية على إطلالتك وكأنها لا تنتهي، أحيانًا لا تكون مناسبة للبعض منا، إذ يمكن أن يبدو الإكسسوارات مهارة تتطلب إتقان، ولكن في الواقع، لا يجب أن تكون بهذه الصعوبة.

يمكن أن تفيدك بعض النصائح في تنسق الإكسسوارات مع الملابس بدون أي أخطاء، وذلك وفق ما أورد موقع "brightside".

اختر الحزام المناسب لملابسك

يمكن أن يزين إضافة الحزام المناسب مظهرك، على سبيل المثال، يجب على السيدات القصيرات اختيار حزام نحيف أحادي اللون، بينما يبدو الحزام العريض رائعًا على النساء طويل القامة، ويمكن أيضًا استخدام أحزمة عريضة لمواءمة المطبوعات المختلفة.

تتناسب الأحزمة العريضة مع البذلات والفساتين، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في ربط السترة أو السترة وإبراز قوامك.

اختر الحذاء وفقا لنهاية التنورة

كلما كانت التنورة أقصر، كان الكعب السفلي قاعدة ذهبية يمكن أن تمنعك من الظهور بمظهر مبتذل في التنورة القصيرة.

ولكن عندما يتم إقران التنورة القصيرة بأحذية الباليه المسطحة أو أحذية بدون كعب أو حتى زوج جميل من الأحذية الرياضية، يمكن أن تبدو مصقولة ورائعة.

ولا تخافي من ارتداء الكعب العالي مع تنانير ميدي وماكسي. إذا كنت لا تستطيع مقاومة الجمع بين الكعب العالي والتنورة القصيرة، فإن ارتداء زوج من الجوارب يمكن أن يجعل المظهر كله أكثر تعقيدًا.

المجوهرات مع الوشاح لتحويل الانتباه عن مناطق المشاكل

إذا كنتِ تحبين ارتداء التنانير ذات الشكل الضيق ولكنكِ ممتلئة قليلاً بالبطن، يمكنكِ ارتداء وشاح ملون أو مجوهرات كبيرة الحجم لتحويل الانتباه عن الحجاب الحاجز إلى وجهك.

تجنبي الوشاح والكثير من المجوهرات

من السهل أن تكتفي بإكسسوارات رائعة وتفرطي في التفاصيل، وعند إضافة وشاح لمظهرك، تجنبي تعقيده بدمج الكثير من المجوهرات.

لتجنب هذا الخطأ، يمكنك اتباع قاعدة حصص بسيطة 1: 1: وشاح + قلادة أو وشاح + أقراط متدلية.

تجربة الأوشحة الملونة عن طريق تغيير الغرض منها

ليس عليك أن تقصر نفسك على مجرد ارتداء وشاح حول رقبتك، طرق استخدام الوشاح لأسلوب إطلالتك تكاد لا تنتهي.

ويمكنك استخدامه لتجديد حقيبة يد قديمة، مثل عصابة رأس، أو زخرفة قبعة، أو حتى ارتدائها بدلاً من حزام.

لا تختر حقيبة كبيرة الحجم إذا كنت تريد أن تبدو أطول

غالبًا ما يتشتت انتباه معظمنا بسبب الأنماط والأشكال الرائعة عند التسوق لشراء حقيبة، متناسين أن الميزان هو في الواقع الجزء الأكثر أهمية.

يجب أن تختار المرأة الصغيرة الحجم حقيبة صغيرة إلى متوسطة الحجم بأشرطة متوسطة الطول أو قصيرة، ولن تعمل الحقائب العريضة أو الكبيرة في مصلحتك لأنها قد تجعلك تبدو أقصر.

يجب على النساء طويلات القامة تجنب الأكياس على شكل صندوق والتي تقف بعيدًا عن الجسم.

الشيء نفسه ينطبق على الحقائب الصغيرة، قد تكون صغيرة، لكن يمكنها أن تجعلك تبدو وكأنك عملاق. تعتبر حقائب الكتف المستديرة والمترهلة التي يتغير شكلها بسهولة خيارًا أفضل.

يجب أن تختار الفتيات ذات الحجم الزائد والمتعرج الحقائب المنظمة متوسطة الحجم بدلاً من المترهلة الصغيرة جدًا أو الكبيرة.

يمكن للحقيبة غير كبيرة الحجم أن تضيف حجمًا كبيرًا إلى مناطق مشكلتك، بينما يمكن للحقائب الصغيرة الإضافية أن تجعلك تبدو أكبر.

وإذا كنت من محبي الحقائب الصغيرة، فقد يكون اختيار حقيبة القابض خيارًا رائعًا.

تجنب مطابقة لون الحذاء مع الحقيبة

إذا كنتِ تهدفين إلى مظهر أكثر حداثة، فحاولي تجنب المجموعات المتطابقة، على الرغم من أنه لا حرج في ارتداء حقيبة يد سوداء مع حذاء أسود، إذا كنت تحاول إضفاء لمسة مميزة على الزي الأساسي مع بعض الألوان، فمن الأفضل مطابقة لون حقيبة يدك بقطع أخرى، مثل الأقراط أو السترة.

وعندما يتعلق الأمر بالمطبوعات والأنماط، فإن الأمر مختلف قليلاً. إذا كنت تحب حقيبة أو حذاءً منقوشًا، فحاولي تحديد اللون الأساسي والمواءمة. على سبيل المثال، إذا كان اللون الأساسي للحقيبة المنقوشة رماديًا، فارتدي زوجًا من الأحذية الرمادية العادية - أو العكس.

يجب ألا تصطدم القلادة مع العنق

تعد إضافة بريق إلى مظهرك من خلال دمج المجوهرات طريقة سهلة لجعل مظهرك أكثر تطوراً، ولكن عند اختيار قلادة، يجب أن تفكر في خط العنق أولاً.

القصيرة عمومًا بشكل أفضل عندما ترتاح فوق خط العنق، لكنها يمكن أن تبدو رائعة أيضًا إذا كان خط العنق مرتفعًا بدرجة كافية بحيث يمكن أن تكون بمثابة خلفية للمجوهرات.

من ناحية أخرى، تعمل القلائد الطويلة بخطوط عنق منخفضة وعالية، وحتى الياقة المدورة، لكنها قد تبدو غريبة بعض الشيء بخطوط عنق مربعة أو غير متناظرة.

كومة الأساور

بالنسبة لمن يهتمون بالأساور، فإن معرفة كيفية وضع الطبقات على ذراعك يقطع شوطًا طويلاً.

هناك متسع كبير لخلط ومطابقة أساورك ولكن تذكر أن التوازن هو المفتاح، ويمكن أن يؤدي ارتداء أشياء كبيرة الحجم على كلا الرسغين إلى تشتيت الانتباه عن مظهرك العام، وقد يبدو مبتذلًا بعض الشيء. أيضًا، تتبع مخطط الألوان لجعل مجوهراتك وملابسك تبدو متناسقة.

اختر القبعة المناسبة لملابسك

غالبًا ما يكون من المغري ارتداء أي نوع من القبعة لجعل الزي أكثر تشويقًا، لكن هذا قد يكون في

الواقع ضدك.

فكر في نسب الوجه والجسم قبل إضافة قبعة لمظهرك، والقاعدة الذهبية هي أن حافة القبعة يجب ألا تكون أوسع من كتفيك.

وإذا كان وجهك مستديرًا، فإن ارتداء قبعة بها غراب ضحل في الخلف على رأسك سيضيف المزيد من الخطوط الحادة لموازنة المظهر.

يجب على النساء ذوات الوجوه المربعة اختيار قبعات أكبر بدون خطوط قاسية لتنعيم وجههن.

إذا كان وجهك طويلًا، فتخطي القبعات ذات الحواف الناعمة وتجنب ارتداء قبعتك على رأسك مرة أخرى .

يمكن للسيدات المحظوظات ذات الوجه البيضاوي الإفلات من أي مما سبق وما زلن يبدأن رائعات.