الامارات | السعودية.. فأر يأكل من سيخ شاورما يثير موجة واسع من الغضب..«فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. فأر يأكل من سيخ شاورما يثير موجة واسع من الغضب..«فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر فأرًا وهو يقف فوق سيخ شاورما في مطعم في السعودية ويأكل منه.

وقالت قناة «العربية» إن أمانة مدينة جدة أغلقت مطعما في حي البغدادية في جدة، بعد انتشار المقطع، الذي يظهر مخالفة صريحة لأنظمة صحة البيئة والمحافظة على النظافة.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، بأن أمانة جدة طبقت أشد العقوبات على المطعم المخالف، وفق لائحة الجزاءات البلدية والمعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

يذكر أن خبراء تغذية كانوا قد حذروا، في وقت سابق، من أن «الشاورما تعتبر من بين أخطر أنواع الأغذية في العالم وأنها مصدر لكثير من الميكروبات المرضية التي تعيش في اللحوم البيضاء أو الحمراء، بحسب موقع»الوطن"، الذي أشار إلى قولهم إن الأطعمة التي يتم طهيها في درجة حرارة بين 5 إلى 60 درجة مئوية خطرة، لأن الميكروبات تنشط بين هذين المستويين.

ويقول الموقع إن درجة الحرارة للشاورما تكون في الغالب بين هاتين الدرجتين وهو ما يعني أنها تمثل بيئة مناسبة لا تقتل الجراثيم التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان عند تناولها.

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