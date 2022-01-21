الامارات | فيديو تحرش يثير ضجة واسعة في مصر.. والشرطة تتدخل

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تحرش يثير ضجة واسعة في مصر.. والشرطة تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيديو يظهر تحرش شاب بفتاة لفظيا والاعتداء عليها بالضرب، ضجة كبيرة في مصر، مما استدعى تدخلا عاجلا للشرطة.

وأظهر الفيديو الشاب المتهم مع صديق له على أحد النواصي، ولدى مرور الفتاة من أمامهما تحرش بها لفظيا، الأمر الذي رفضته الفتاة، موبخة إياه، فما كان منه إلا أن اعتدى عليها بالضرب أمام مرأى الجميع، قبل أن يتدخل سكان المنطقة.

وحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية فأن الفيديو التقط في قرية الإخصاص في الصف بالجيزة، ومدته 120 ثانية، مبرزة أنه انتشر على نطاق واسع، الأمر الذي عجّل بتدخل الشرطة.

وجاء تحرك قوات الشرطة بعد تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص يرتدي شال أبيض يقوم لمعاكسة فتاة ويتعدي عليه بالضرب بقرية الإخصاص بدائرة مركز شرطة الصف.

وتبين أن الفتاة تدعى إيمان 19 سنة، وبسؤالها اتهمت فيه أحد الأشخاص يدعى أحمد أبو شادية بالتعدي عليها بالضرب عقب تحرشه بها.

وأضافت مقدمة البلاغ أنها قامت بالرد عليه بالسباب فقام بضربها والتعدي عليها وسط الشارع أمام أهالي القرية.

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