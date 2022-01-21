تحذير من برودة الطقس على صحة القلب في الشتاء.. «يسبب جلطات بالأوعية»

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل انخفاض درجات الحرارة وسوء الأحوال الجوية، يشكو الكثيرون من برودة الطقس، لذلك ينصح العديد من الأطباء والخبراء بالتدفئة الجيدة، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ومتحوره الجديد «أوميكرون»، لكن الخطورة لا تقتصر على الإنفلونزا فقط، إنما تأثير البرد على على صحة القلب، وهذا ما ستوضحه «هن» خلال التقرير التالي وفقا للموقع البريطاني المعني بالصحة «bhf».

تأثير الشتاء على صحة القلب

وأوضح الموقع البريطاني، أنه حينما يشعر جسم الإنسان ببرودة الطقس المبالغ فيها، يعمل القلب بمجهود أكبر لضخ الدم حتى يشعر الجسم بالدفء، مما ينتج عنه ضيق الأوعية الدموية.

وتابع الموقع: «انخفاض درجات حرارة الجو تجعل عضلة القلب تعمل بشكل أسرع، وفي كثير من الأحيان يرتفع ضغط الدم، وهذا بدوره قد يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية المفاجئة».

كيف تحمي قلبك في فصل الشتاء

ينصح الأطباء بالبقاء في المنزل والخروج للضرورة القصوى، والحرص على جعل الأجواء في المنزل أكثر دفئا، من خلال ارتداء الملابس الثقيلة وشرب المشروبات الدافئة.

جمال شعبان يوضح خطورة البرد على القلب

حذر الدكتور «جمال شعبان» عميد معهد القلب السابق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من خطورة الشتاء على صحة وسلامة القلب قائلا: «حذاري من خطورة البرد على القلب، فإنه يؤدي لتقلص الأوعية الدموية، وينشط الجهاز العصبي السمبثاوي، ويحدث تسارع مفرط في ضربات القلب لمنح الجسم الدفء، وهذا يؤدي لزيادة احتمالية الإصابة بجلطات في الأوعية الدموية».

يقول «شعبان» إن الإصابة بنزلات البرد أو فيروس كورونا تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة في القلب، خاصة الأطفال وكبار السن هم أكثر عرضة لذلك.

نصائح جمال شعبان

ينصح عميد معهد القلب السابق بتجنب التيارات والرياح شديدة البرودة، بالإضافة لتجنب الخروج المفاجئ من الأماكن الدافئة للأخرى الباردة، والحرص على ارتداء مجموعة من طبقات الملابس لحبس الهواء بين الطبقات للمحافظة على حرارة الجسم، وهذا أفضل من ارتداء قطعة واحدة ثقيلة.

من النصائح التي أكد عليها ارتداء غطاء للرأس والأذنين والرقبة، وشرب الكثير من السوائل خاصة الماء، والابتعاد عن المشروبات الغازية، والحرص على شرب السوائل صديقة القلب وهي الشاي الأسود والأخضر والزنجبيل والقهوة لكن بدون سكر.