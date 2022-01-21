لايف ستايل

«آية» تصنع شموع مختلفة وآمنة للإنسان والحيوان.. «تتاكل أكل»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شموع هاند ميد

تظنها حلوى شهية «كب كيك وآيس كريم» وغيرها من الحلويات الأخرى، إلى أن تقترب وتدقق في التفاصيل، فتجدها عبارة عن شموع ذات روائح ذكية، بألوان «باستيل» مبهجة، بأنامل المهندسة المعمارية «آية محمد» عاشقة صناعة «الهاند ميد» منذ نعومة أظافرها.

بداية صنع «آية» للشموع

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«آية» منذ طفولتها تعشق كل ما هو مصنوع بالأيدي، وهذا ما دفعها لدخول عالم صناعة الشموع، بالرغم من التحاقها بكلية الهندسة والتي تحتاج إلى المزيد من الجهد والتركيز لكنها استطاعت خلق توزان بين حبها للهندسة وشغفها للشموع.

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تروي «آية» تفاصيل بداية مشروعها لـ «هن»: «من صغري وأنا بحب أي شغل بالإيد يعني أي حاجة بتترسم أو بتتركب بحب اشتغل فيها، وأنا مهندسة معمارية والسنة دي آخر سنة ليا إن شاء الله».

آية تروي كواليس مشروعها

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أية صاحبة الـ 24 عاما بدأت مشروعها في أواخر نوفمبر العام الماضي، بمساعدة صديقتها وشريكتها في المشروع «ندى علي»، وعن سبب اختيارها للشموع تحديدا، حبها لروائح الفواحات ولأنها تحب الشمع بشكل خاص، فأرادت صنع شيء مختلف وغير مألوف وجذاب في نفس الوقت عن الشمع المعتاد.

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استطاعت المهندسة المعمارية التميز عن غيرها قائلة: «بدأت أنفذ الشموع في شهر 11 لكن من شهر 8 وأنا بشتغل على نفسي فضلت أفتح فيديوهات وأتفرج على ناس بس مش من مصر من الخارج، ولقيت إن فيه أنواع كتير من الشموع غير اللي إحنا عارفينها».

الصعوبات التي واجهت آية

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ظنت آية أن تنفيذ الشموع بشكل وخامات مختلفة سيكون أمرا صعبا، وبالفعل في البداية واجهتها الكثير من الصعوبات فيما يتعلق بالتنفيذ، لكن مع مرور الوقت تغلبت على المحاولات الفاشلة بمجموعة مذهلة من الشموع نالت إعجاب كل من رآها، وتتابع: «الخامات مش بلاقيها بسهولة لأن الشمع اللي بستخدمه مش موجود منه في مصر، لأنه من أنضف الأنواع، طبيعي وخالي من أي حاجة ضارة سواء على الإنسان أو الحيوان، لأنه مستخلص من الخضار».

أسعار الشموع

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شموع «آية» أسعارها ليست مناسبة لجميع الفئات، لكن الأشخاص الذين يفضلون الشموع ويهتمون بها هم أكثر فئة تعرف قيمة الشمع على حد قولها.

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كل من رأى تصميمات آية من الشموع اندهش من دقة وجمال التفاصيل، وتحرص المهندسة الموهوبة على صناعة أشكال مختلفة من الشموع حسب طلب كل عميل، وقريبا تسعى لإنشاء «ستور» خاص بها بجانب التسويق «أونلاين».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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