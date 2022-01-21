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طرق التفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش.. أبرزها «اختبار النار»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

طرق التفرقة بين الذهب الاصلي والمغشوش

يقع البعض في حيرة عندما يحاولون التفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش، إذ يمكن أن يصبحوا فريسة للغش من قبل تجار المحلات ويشتروا الذهب المقلد، لذلك توجد بعض الإرشادات التي تساعد في تمييز الذهب، منها كما ذكرها موقع «sbcgold».

اختبار النار 

من الاختبارات السهلة التي تميز بين أنواع الذهب وتكشف المزيف من الأصلي، ويختبر عن طريق استخدام ولاعة ذات لهب ثابت بحجم كبير نسبيا، والولاعة العادية ذات الاستخدام الواحد ليست الأفضل.

اختبار المغناطيس

إذا كان ذهبا حقيقيا فلن يلتصق بالمغناطيس، أما الذهب المزيف فقد يلتصق بالمغناطيس بنسبة بسيطة.

تعليق قطع المجوهرات على قطعة من المعدن أو بعض من الأدوات التي لن تذوب أو تحترق، ولكن يجب الحرص على عدم الضغط بقوة تجنبا لائتلافها.

الذهب الأصلي يصبح أكثر إشراقا عند تعرضه للهب، ويصبح أكثر سخونة لكنه لن يغمق لونه.

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أسباب تؤدي لتغيير لون الذهب

الحرارة والتعرق والرطوبة من الأسباب التي يمكن أن تسبب في تغير لون الذهب، بالإضافة إلى..

مستحضرات التجميل

مستحضرات تجميل أو العطور تحتوي على مركبات كيماوية تتفاعل مع الذهب فتتسبب في تغيير لونه.

الصابون والمنظفات 

التعرض للصابون والكلور والكيماويات المستخدمة في منتجات التنظيف، قد يؤدي إلى فقدان الذهب للمعانه.

الماء الساخن

من الممكن أن يتسبب الماء الساخن في تلف الذهب وبهتانه، ويجب تجنب تخزين المجوهرات الذهبية مع تلك المصنوعة من المعادن الأخرى كالحديد أو غيره مما يعرضها للخدش.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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