سالم عبدالجليل: حفلات الخطوبة مخالفة للشرع لهذا السبب (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حفلات الخطوبة هي عادة متوارثة تشعر الفتيات بفرحة الارتباط قبل الزفاف، ولكنها لم تسلم من الجدل والنقاش بعدما أثيرت حولها ضجة خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريح الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقا وأستاذ الثقافة الاسلامية، حول حفلات الخطوبة إذ أفتى بأنها حرام شرعًا.

سالم عبد الجليل: الهدف من الخطوبة تعرف الشاب على الفتاة

وقال عبد الجليل، في بث مباشر لصفحة «الوطن»، أن الشريعة الإسلامية تقتضي بأن يمر الزواج بثلاث مراحل، الأولى الخطوبة والثانية العقد والثالثة البناء وإتمام العقد، مشيرا إلى أن الهدف من الخطوبة أن يتعرف الشاب على الفتاة حتى يتمكن الطرفان من اتخاذ القرار باستكمال العقد أم لا.

وأضاف أستاذ الثقافة الاسلامية، أنه لا يترتب على الخطوبة في الشريعة الاسلامية أي شيء، غير أنها وعد بالزواج، ومن الأفضل أن تكون الخطوبة غير معلنة، لذلك فالأصل في الخطوبة إلا تكون على نطاق واسع.

الخطوبة تقام في المنزل على نطاق ضيق بين أفراد الأسرتين

وأكد «عبد الجليل»، أن الخطوبة يجب إلا تكون على نطاق واسع حتى إذا حدث الانفصال لا يكون هناك إشكالية من ذلك، «أحيانا حفلات الخطوبة بتكون كبيرة جدا ومكلفة وأحيانا يخرجون فيها عن الآداب الإسلامية والمشروعة».

واختتم حديثه بأن الخطوبة مشروعة ولكن حفل الخطوبة وأن تم يتم في المنزل على نطاق ضيق بين أفراد الأسرتين ليس أكثر من ذلك، حتى إذا حدث فسخ لا يمثل أزمة للطرفين، فأن «الله لا يحب المسرفين»، لذلك لابد من الاعتدال، وهذه العادات لابد من منعها بالتدريج، على حد قوله.