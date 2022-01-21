طبيب يحذر الأمهات من إحمرار خدود الأطفال: قد تشير لمرض خطير (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

تمارس بعض الأمهات عادات خاطئة في التعامل مع أطفالهن وخاصة حديثي الولادة، تؤثر عليهم بالسلب ويمكن أن تتسبب في إصابتهم بالعديد من الأمراض التي يعجز الأطباء عن علاجها، وتشعر بعض الأمهات بفرحة شديدة لمجرد ولادة طفلها بخدود حمراء، تظن إنها علامة من علامات الجمال، ولكن لا تعلم بإن ذلك اللون يشير لإصابة الطفل بمشكلات صحية.

ومن جانبه، تحدث الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل، خلال استضافته في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عن الأمراض التي تصيب الأطفال نتيجة للتعامل الخاطئ معهم منذ الولادة، والتي حذر منها ومن عواقبها على الأطفال.

وقال «فرج»، إن الاهتمام ببشرة الأطفال في الصغر تحميمهم من الأمراض، منوها إلى أن من أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال ترجع إلى «احمرار الخدين»، والتي تعتبره بعض الأمهات من علامات الجمال، «الخدين الحمر اللي نص ستات مصر فرحانة بيهم دول مرض، وهي إكزيما تأتبية اللي هي خايفة عليه من الحسد وتقولك يا أخواتي خدوده حمراء».

وشرح «فرج»، أن مرض الإكزيما التأتبية، يحدث عند احمرار الجلد مع الشعور بالحكة، وهي حالة مرضية شائعة لدى الأطفال، تظهر كل فترة، وقد تصاحبها الربو أو حمى القش.

نصائح للأمهات للتعامل السليم مع الإكزيما التأتبية

ووجه «فرج» نصائح خاصة للأمهات عن كيفية التعامل السليم مع الإكزيما التأتبية، قائلا: «كلمة تأتبية اللي هي بعد شوية بتسببله جفاف تأتبي في البشرة، الطفل ده لازم ترطيب للبشرة كلها، أوعي يتشقق منك الجلد، أوعي تحطي كورتيزون، وبيرقق البشرة وبيفلقه، يبدأ وهو طفل بيكون عايز يهرش، ويحدث بين 1 لكل 4 أطفال، أو مورث له، علاجه والرعاية بيه أهم حاجة في الدنيا».