«شيماء» ذهبت للولادة خرجت بلا رحم بسبب خطأ طبي: «أنتي عندك 3 عيال»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 9 أشهر، عاشتها شيماء سلامة، من بنها، في عذاب وتعب، وربما ألم وحسرة، بين الحجز بالمستشفيات، وزيارة الأطباء ومعامل التحاليل، حتى الحجز بالمنزل، والبلاغات والتحقيقات، بعدما تعرضت لخطأ طبي، حرمها من الإنجاب مُجددًا.

لم تكن تعلم السيدة، أن وضعها للمولود الثالث، تأشيرة دخولها للعمليات الجراحية، والمكوث في المستشفيات، بل وإزالة الرحم وعنقه، والمبيض أيضًا، بعدما تسببت الطبيبة في خطأ طبي، وصل بها لهذا المصير.

ولدتني في 10 دقايق ومن وقتها موقفتش على رجلي

لحظات أليمة عاشتها السيدة، ترويها لـ«هُن» منذ يوم الولادة: «روحت أولد يوم 17 إبريل، وكنت في أخر الشهر التاسع، دخلت العمليات أولد، وبعد عشر دقائق على حسب كلام زوجى، الممرضة خرجت وقالتله المدام ولدت والبيبي كويس الحمد لله، وخرجتنى أنا من العمليات بعد دخولى بنصف ساعة، وقالتلهم هى كويسة، ومفيش أى مشاكل لما تفوق خلوها تتمشي واطمنوا».

لم تدرك السيدة إنها لم تستطيع الإفاقة بشكل طبيعي عقب ذهاب تأثير البنج: «لما فوقت من البنج مشوفتهاش لكنى كنت تعبانة جدا، وكل ماحاول اقف يغمى عليا وتعبت جدا والدكتورة المساعدة رافضة تدينى اي مسكنات تاني وقالت بالحرف هي مالها بتدلع ومستمونة فيها كده ليه وسابتنا وراحت نامت».

تشنجات وضربات قلب وانتفاخ

لم يمر الوقت إلا بحدوث الاسوأ على حالة المريضة: «دخلت في حالة من التشنجات وضربات قلب صعبة جدا و حالة من الانتفاخ الشديد للبطن وشحوب للبشرة واغمى عليا نهائي وقتها قام زوجى بالزعيق، واتصلوا بالدكتورة وجت من البيت، وطلبت من زوجى الذهاب لبنك الدم، لإحضار أكياس دم ليا، وفوقتنى وعملتلى سونار، وركبت جهاز يقيس نبض القلب».

هنشيل الرحم انتي عندك 3 عيال

مكالمة هاتفية من الطبيبة التي ولدتها بشخص آخر، أكدت فيها ضرورة إزالة الرحم: «اتصلت بشخص ما وقالت بالحرف تمام هنشيل الرحم وقفلت الخط وقالت لأمي احنا هنشيل الرحم دلوقتى هى كدة كدة معاها 3 ولاد ومش محتاجه الرحم تاني، إلا هنفقدها خالص».

وتابعت السيدة: «دخلت عمليات تاني في حدود الساعة 5 ونص الفجر، لاستئصال الرحم وبعد خروجي قالت إنها شالت الرحم وعنق الرحم ومبيض، فضلت طول اليوم تعبانة، وكل ماحاول اقوم اتعب بشكل بشع واقول لها جنبي في حاجه زى السكينة تقولي من الجرح ومن الدرنقة، لحد ماقررت تكشفلي».

حصلك تسمم دم والمشكلة بقت في الكلى

مشكلة كبيرة في الكلى كشفت عنها الطبيبة للحالة، حيث طالبتها بالانتقال لمستشفى أخرى والعرض على طبيب مالك بولية: «اتضح أن حصل انسداد وربط في الحالبين اثناء استئصال الرحم ادى لارتفاع نسبة الكريات فى الكلى وتسمم فى الدم نتيجة ارتداد البول الى الكليتين»

وتابعت «شيماء»: «دخلت عمليات تاني لتركيب دعامتين للحالبين لسحب البول من الكليتين وفضلت اسبوع تحت الملاحظهوبعد استقرار الوضع خرجت من المستشفى مع المتابعه لحين اجراء منظار لنزع الدعامات».

خطأ طبي آخر

ربما لم تكتفي الأمر بالخطأ الفادح الأول، لتكتشف السيدة اخطاء أخرى بعد تدهور حالتها: «روحت لطبيب نساء اتطمن، قالي وقتها في 3 تجمعات دموية داخل البطن نتيحة نزيف من الأورده اللى كانت بتربط الرحم والمبيض بباقي الاعضاء وعلى اثر هذه التجمعات اتحجزت تاني، وقرر الاطبار اجراء عمليه جراحية تانية لاستئصال التجمعات الدموية».

القانون يحكم بيننا

وأوضحت السيدة شيماء سلامة، إنها بالفعل حررت محضر بقسم ثان بها حمل رقم 1359 بالأهمال والاخطاء الطبية، كما توجهت باستغاثة للنائب العام برقم 1833ك «عاوزة حقي بالقانون، المحضر حررته من شهور، وعاوزة حقي من اللي حصلي».