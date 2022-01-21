3 طرق لتحضير الباستا في المنزل.. سبيط وجمبري ورنجة (صور)

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الباستا من أكثر أنواع المعجنات، التي يفضلها الكثيرون نظرا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة، حتى لا يشعر الأطفال بالروتين في الطعام.

ويُقدم «هُن» طرقا مختلفة لعمل الباستا، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير باستا بالسبيط المقرمش والليمون

مكرونة سباجيتي أو حلزوني

ملح

فلفل

كمون

6 ملاعق كبيرة زيت زيتون

نصف كيلو سبيط

4 فصوص ثوم

بصلة

ليمون مقطع شرائح

فلفل أحمر حار

فلفل أخضر دقيق ذرة

نصف كوب شبت طازج

كزبرة

ريحان

أوراق النعناع

طريقة تحضير باستا بالسبيط المقرمش والليمون

- اسلقي المكرونة في قدر كبير من الماء المغلي المملح حتى تصبح طرية.

- صفي المكرونة، احتفظي بكوب من مياه السلق. اتركيها جانباً.

- سخني ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

- أضيفي نصف السبيط ثم تبليه بالملح والفلفل.

- يشوح الثوم في الزيت مع البصل ثم يضاف الفلفل الألوان والحار.

- تضاف المكرونة المسلوقة وتتبل بالملح والفلفل.

- يتبل السبيط بالثوم وعصير الليمون والملح والكمون.

- يغمس في دقيق الذرة ثم يقلى في الزيت.

-يقلى البقدونس بعد السبيط حتى يتقرمش وتقدم مع المكرونة.

مقادير باستا بالرنجة

رنجة مدخنة

مكرونة

ليمون

ثوم

طماطم

فلفل حار

بقدونس

كايبرز

طريقة تحضير باستا بالرنجة

- تسلق الباستا ثم تقطع الرنجة بالطول والثوم ترانشات.

- يقطع الفلفل والكايبرز والطماطم إلى مكعبات صغيرة أو ترانشات.

- يوضع زيت الزيتون مع الرنجة ويخلط كل ماسبق تحضيره على البارد ونأخد ماء الباستا الساخن يصب عليه حتى يعطينا سمك للصوص.

- يضاف عصير الليمون ويضاف البقدونس والفلفل الأحمر للتزيين وتقدم.

مقادير باستا بالجمبري المقرمش

مكرونة سباجيتي او حلزوني

6 ملعقة كبيرة زيت زيتون

نصف كيلو سبيط

ملح

فلفل

كمون

4 فصوص ثوم

بصل

ليمونة مقطعة شرائح

فلفل أحمر حار

فلفل أخضر نصف كوب شبت طازج

كزبرة

دقيق

طماطم

ريحان

خضار مشكل

أوراق نعناع

لبن

بيض

طريقة تحضير باستا بالجمبري المقرمش

- تسلق المكرونة في قدر كبير من الماء المغلي المملح حتى تمام النضج.

- في طاسة على النار، يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف الخضار المشكل مع الفلفل الألوان.

- تتبل بالملح والفلفل والكمون، ثم تضاف الطماطم والشبت والريحان والنعناع ثم يضاف الكوسة والجزر.

- يتبل الجمبري بالملح والفلفل والكمون وعصير الليمون.

- ثم يخلط البيض مع اللبن ثم تضاف على الجمبري، ثم يغمس في الدقيق والبقسماط.

- ثم يقلى في زيت غزير حتى تصل إلى اللون الذهبي.

- في طبق التقديم، توضع المكرونة ثم يضاف عليها الخضار ثم يضاف الجمبري ويقدم مع المكرونة.