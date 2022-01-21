أرملة يونس شلبي تستعيد قصة زواجهما من صندوق الذكريات: «كان أكبر مني بـ25 سنة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال حيا في قلوب الجماهير بأعماله الفنية المتميزة التي رسمت البسمة على وجوه الجميع، ورغم مرور سنوات عديدة على رحيله، إلا أن كلماته وإفيهاته حاضرة في أذهان الكثيرين، هكذا يحظى الفنان يونس شلبي بمحبة وذكرى طيبة تتذكرها أرملته كلما سنحت لها الفرصة في لقاء للحديث عن قصة حبهما والأزمات اللذان مرا بها.

أرملة يونس شلبي تتحدث عن قصة زواجهما

تحدثت سيدة عبد الحميد، أرملة الفنان الراحل يونس شلبي، عن زوجها الراحل وقصة ارتباطهما خلال استضافتها أمس في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «أم بي سي»، موضحه أن ابن عمها كان متزوجا من شقيقة «يونس» الكبيرة، وبعد ذلك تقدم لها، وكان عمره حينها 45 عامًا، بينما كانت هي في عمر الـ20.

«سيدة» قالت إن الفنان الراحل كان يتسم بالطيبة والحنية، «بنت الريف بتحب الحنية، علشان كده حبيته، وكنت بحضر معاه كواليس الأعمال الفنية».

قصة حفل زفاف يونس شلبي

الإعلامية إسعاد يونس استعادت هي الأخرى ذكريات حفل زفاف يونس شلبي في برنامجها «صاحبة السعادة»، قائلة «قالنا أنا هعمل فرح، وعازم عدد محدود، متجوش، قولناله ليه يايونس، قال على قد الميزانية».

وأضافت «إسعاد» أن الفنان الراحل سعيد صالح لم يهتم بحديث «شلبي»، مضيفة: «قالنا إزاي مش هنروح فرح يونس نروح ومناكلش خالص ومنكلفهوش ولا نكلة مينفعش يبقى يونس شلبي بيتجوز وإحنا مش جنبه».

ولفتت إلى أن سعيد صالح جمع أكثر من 400 شخص في زفاف يونس شلبين «ابتدى يتخض وقال يانهار أسود، إيه اللي جابوكم يخربيتكم أنا مش قايل محدش يجي».

واختتمت حديثها قائلة: «قالنا مفيش أكل.. قولناله مش جايين ناكل ده إيه المصيبة دي.. كان فرح تحفة، فرحنا وهيصنا ورقصنا ومأكلناش أي حاجة».