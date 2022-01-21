7 نصائح للتعامل مع «الطفل الزنان».. تحذير من اللجوء للعنف

القاهرة - سمر حسين - ماما

تواجه بعض الأمهات معاناة في التعامل مع كثرة إلحاح طفلها، وهو ما يتسبب لها في الشعور بالإحراج في الأماكن العامة بسبب سلوكياته التي تلفت نظر الآخرين.

طرق التعامل مع «الطفل الزنان»

وتوجد طرق مختلفة تمكن الأم من التعامل مع الطفل الزنان منها كما ذكرها موقع «momjunction».

من الخطوات المتبعة للتعامل مع الطفل الزنان

- تجنب الضرب لأن العنف لن يحل المشكلة بل قد يزيدها.

- عدم التحكم الزائد في الطفل.

- يجب أن يكون الأبوان قدوة لأبنائهم في كيفية عرض الطلبات.

- الابتعاد عن التعنت مع الطفل.

- في بعض المواقف يجب ترك الطفل يتعامل حتى لا يتمادى في الخطأ، وأن وصل الأمر للبكاء.

- تشجيع الطفل وشكره عندما يفعل شيئا إيجابيا بأسلوب مهذب.

- رواية القصص المختلفة للطفل فهي وسيلة فعالة لتحسين سلوكه.

حيل تحسين سلوك الطفل الزنان

- تعليم الطفل احترام الكبار والصغار.

- عدم التوجه للطفل بالسباب والتحقير.

- على الأم أن تكون قدوة لطفلها في الأخلاق.

- إلزام الطفل بمسؤوليات تناسب سنهم.

- فتح حوار مع الطفل الصغير حتى بتعلم المشاركة والمسؤولية.

- تشجيع الطفل على الاجتماع وقت الطعام.

- عدم تركهم أمام التلفاز فترات طويلة.

كيفية التعامل مع الطفل العنيد

- على الأم الابتعاد عن كسر إرادة الطفل العنيد، وتحاول تفهم متطلباته.

- على الأم التعامل مع ردود الطفل العنيد بذكاء وتفهم وحب.

- الطفل الذكي أحيانا يحاول جذب انتباه الآخرين عن طريق العناد.

- أن تعمل الأم على شغل وقت طفلها، لأن مرور الطفل بوقت فراغ يقوده لاختلاق المشكلات.

- الطفل الذكي أحيانًا يحاول جذب انتباه الآخرين عن طريق العناد، لذلك يجب إعطاء الطفل العنيد وقتًا محددًا على مدار الأسبوع لتفريغ طاقاته.

- معرفة نقاط القوة عند الطفل واستغلالها.

- يجب أن يكون للطفل نشاطات خارج الدراسة وذلك حسب هوايته.