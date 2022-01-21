منها فقدان الشم.. أعراض لا تتجاهلها حول احتمالية الإصابة بورم في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

بعد العديد من الدراسات اتضح أنه نسبة أورام المخ في اتجاه تصاعدي باستمرار وذلك منذ أوائل التسعينيات.

وهنا اليقظة أمر أساسي، خاصة إذا كنت أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة أكثر من غيرك.

وفي التقرير نعرض لكم بعض العلامات التي إذا ظهرت عليك لا تتجاهلها، وذلك كما وردت في موقع "timesofindia".

تمامًا مثل معظم الحالات، هناك عدد من عوامل الخطر التي تزيد من فرص الإصابة بورم في المخ.

والعمر واحد منهم، تحدث معظم أورام المخ لدى البالغين في الثمانينيات من العمر، هذا لا يعني أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا لا يمكن أن يصابوا بها، ولكن تكون النسب بسيطة.

- الإشعاع هو عامل الخطر الثاني المدرج، وسيكون هذا بسبب التعرض الطويل للأشعة المقطعية والأشعة السينية للرأس والعلاج الإشعاعي.

وإليكم الأعراض التي يجب أن تقلق إذا وجدت:

-ضعف في الذراع أو الساق أو جزء من الوجه

-فقدان حاسة الشم

-دوار

-خدر أو ضعف في جزء من الجسم

-تغييرات الشخصية

-مشاكل التوازن

-ارتباك

وتأتي وتختفي هذه الأعراض في البداية وتميل إلى أن تكون أسوأ في الصباح.

ويؤكد الأطباء ضرورة التوجه إلى الكشف مسرعاً إذا كنت تعاني من صداع يبدو مختلفًا عن النوع الذي تعاني منه عادةً، أو إذا كان يزداد سوءًا.

تشمل الأعراض الإضافية المدرجة ما يلي:

-الغثيان المستمر

-القيء المستمر

-النعاس

-مشاكل في الرؤية أو الكلام