أصالة تكشف عن لجوءها لطبيب نفسي: «أخدت حباية زيادة ومكنتش قادرة أمشي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة أصالة، عن أسوأ شيء مرت به في حياتها، خلال رحلة علاجها نفسيا، قائلة: «لجأت لأطباء نفسيين وخضعت لأدوية، وهذا أسوأ شيء عملته في حياتي، فترة الأدوية كانت 7 أو 8 أشهر، وتقلت فيها مرة، يعني المفروض كان عندي 3 أدوية، فيه دواء بيتكرر الصبح والمساء، فيهم 5 حبات باليوم، وقررت اتفلسف مع نفسي، وأخدت حبة زيادة، وبسببها عانيت ومعرفتش أمشي».

أصالة: عملت خطأ فادح وتعتب كتير

وأضافت «أصالة»، خلال لقاء مع الفنان أحمد سعد ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، «آخر يوم أخدت فيه حباية كان 1-5 قولت بدي أحتفل بعيد ميلادي جسمي نضيف من الحبوب».

وتابعت: «قبل عيد ميلادي رميت كل الأدوية، رغم إن اللي عملته غلط فادح، لإني بطلت دون استشارة طبيب، ولما بطلت الأدوية، كأن واحد رماني من سابع سما على الأرض، سار لي كل شيء سيئ، ما قادرة آكل ولا أمشي، اتشقلبت وتعبت كتير، لأني وقفت كل الأدوية بيوم واحد، بلحظة واحدة مع بعض، ولوحدي بدماغي».

كما كشفت عن كواليس أغنيتها مع أحمد سعد، قائلة: «الأغنية فرحة بنعوض كل الكآبة تبع الناس، والأغنية جت بالصدفة وأنا وأحمد كتير بنفكر، وأحمد بيقلدني دايما كويس وبزعقله، باضطر أزعله عشان استحمله».

أحمد سعد غنيت قدام أصالة أحلى بكتير ما بغني قدام أي حد

من جانبه قال أحمد سعد، خلال لقاء بالبرنامج، إنَّ أي مطرب يشعر بالتوتر إذا كان المطرب الذي أمامه يغني «جامد»، متابعا: «أنا لما هغني قدام أصالة هغني أحلى بكتير ما بغني قدام أي حد، الناس فاكرة العكس».