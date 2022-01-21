أرملة يونس شلبي عن زواجهما رغم فارق السن: كان راجل حنين ومحترم وطيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت أسرة الفنان الراحل يونس شلبي، ضيوفًا على الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، حيث قالت أرملته السيدة «سيدة» إن سيرة الفنان الراحل واسمه باقيان، والبعض يظن أنه مازال على قيد الحياة ويسألوا عن صحته، وكشفت عن بداية مرضه وابتعاده عن الفن «ابتدى يبعد خالص سنة 2000 وهو توفى سنة 2007، كان مريض من سنة 95 من بعد وفاة والدته على طول، ودخل في عمليات وكان ماشي».

تزوجته رغم فارق السن الكبير بينهما «لإنه كان طيب»

وكشفت أرملة يونس شلبي عن طريقة تعارفهما وزواجهما، مشيرة إلى أنها كانت في عمر الـ20، وكان يونس شلبي قد بلغ 45 سنة، وأن ابن عمها المتزوج من شقيقة يونس شلبي هو الذي اقترحه عليها، مضيفة: «كان إنسان طيب، وقابلني مقابلة واحدة، وبنات الريف بتحب الحنية وبتحب الراجل الراجل، وهو كان كده، وكنت حاسة إنه هياخد باله مني ويصونني»، مؤكدة على أهمية الترابط الأسري في عائلتهم، ومشددة على أن أسرتها كانت مترابطة ولم تكن تتدخل في عمله الفني.

وكشفت عن سبب موافقتها على الزواج منه رغم فرق السن: «أنا بصيت ليونس شلبي كراجل مش فنان، وكنت شفته في بوجي وطمطم والعيال كبرت ومدرسة المشاغبين وكنت بحب اتفرج عليه لإنه كان بيضحكني، وكنت فرحانة بيه، وهو كان راجل محترم وطيب وحنين وكل حاجة حلوة فيه»، مشيرة إلى أنها كانت تحضر معه في المسرح، وتنتظره في الكواليس.