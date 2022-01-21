أصالة عن «لوك» شعرها: طلبات زوجي أوامر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت المطربة أصالة، تفاصيل زواجها من الشاعر والمؤلف العراقي فائق حسن، قائلة: «إحنا نعرف بعض من زمان، لكن وهلة الحب اشتعلت من عاطفته الزائدة، هو شخص كتير حساس وطيب القلب، حنون لأكثر درجة ويهتم لكل تفاصيلي».

سر لوك شعرها

كما كشفت «أصالة»، خلال لقاء مع الفنان أحمد سعد ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم، عن قصة لوك شعرها قالت: «هو اللي طلب مني قص شعري.. وأنا طلبات زوجي أوامر، وقصيته في نفس اليوم»، متابعة: «أول ما لقيته عاطفي أكثر مني، وافقت على الفور، وتم الزواج وعقد القران ثاني يوم».

مباراة غنائية بين أصالة وأحمد سعد بالأغاني

وشاركت أصالة مباراة غنائية مع الفنان أحمد سعد، فقالت بألحان أغنيتها «خانات الذكريات»: «ابعد عشان أنت مش أدي»، فرد عليها: «يلا نجرب الموضوع»، فردت عليه: «هتخش إزاي ويايا تحدي؟»، فرد عليها: «الناس شاهدين واهو صوتنا مسموع».

أحمد سعد يروي موقفا لأصالة أثر في حياته

وروى الفنان أحمد سعد موقفا لأصالة أثر في حياته بشكل كبير، قائلا: «كنت لسة صغير ومكنش مشهور ومش معروف بس هي بتعاملني معاملة المشهور عشان صوتي، وكانت بتعمل برنامج بتجيب فيه مطربين كبار فقالت لهم أنا عاوزة أحمد سعد، وكنت مستغرب الأجواء حاجة كبيرة عليا».

وواصل: «في حلقتي كانت أصالة مستضيفة نجمة كبيرة جدا تاريخ، وكان فيه أغنية للنجمة الكبيرة دي بنغني لها، وبالصدفة جت طبقة في الأغنية تليق عليا أكتر منهم هما الاتنين، فأصالة قالت حتى من الأغنية والمطربة التانية قالت حتة، ولما بدأت أغني قالت الفنانة التانية لالالا ممكن يغني معانا حاجة تانية بلا الأغنية دي، فأصالة قالت لها بس أنا حابة إنه يغنيها، فحسيت هيحصل مشكلة، وفي الآخر أصالة وقفت معايا لحد ما غنيتها».