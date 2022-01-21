الامارات | مقتل فنانة شهيرة على يد زوجها والعثور على جثتها داخل كيس.. وتورط فنان في الجريمة

شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فنانة شهيرة على يد زوجها والعثور على جثتها داخل كيس.. وتورط فنان في الجريمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قُتلت الممثلة ريما إسلام شيمو التي عثر على جثتها داخل كيس يوم الاثنين بوحشية وبعد ساعات من الاستجواب الصارم من قبل شرطة بنجلاديش، اعترف زوجها شاخات علي نوبل بتورطه في قضية القتل. الآن ، هو في حبس احتياطي لمدة 3 أيام.

وفي وقت سابق ، كشف بيان لشرطة العاصمة دكا أن السبب وراء مقتل شيمو هو على الأرجح نزاع عائلي واعترف زوجها بالقتل أثناء استجوابه من قبل الشرطة المحلية.

وقالت شرطة كيرانيجانج إن زوج شيمو نوبل وأحد أصدقائه عبد الله فرهاد قد احتجزوا لمزيد من الاستجواب.

وفي الوقت نفسه، تشير العديد من التقارير في وسائل الإعلام البنجلاديشية إلى أنه قد يكون هناك ممثل مؤثر متورط في هذه القضية، لكن الشرطة لم تؤكد أي شيء عنها.

وأرسلت جثة ريما إسلام شيمو إلى مستشفى كلية السير سليم الله الطبية لتشريحها في وقت سابق يوم الثلاثاء حيث ظهرت عليها عدة علامات للإصابة. وأشار التحقيق الأولي إلى أن الممثلة قُتلت في مكان آخر وألقيت جثتها في وقت لاحق بالقرب من جسر في كيرانيجانج.

كانت شيمو تعيش مع زوجها وطفلها واختفت صباح الأحد. في وقت لاحق ، قدمت عائلتها مذكرات مفقودة للاشتباه في أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا.

ظهرت الممثلة المخضرمة لأول مرة في فيلم Bartaman عام 1998 ومنذ ذلك الحين مثلت في ما يصل إلى 25 فيلمًا وعدد قليل من البرامج التلفزيونية أيضًا. كانت أيضًا عضوًا في جمعية فناني السينما البنغلاديشية.

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