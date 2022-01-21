الامارات | البعض طالب بمكافأته.. لص يثير الإعجاب لاقتحامه منزلاً بطريقة مبتكرة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن البعض طالب بمكافأته.. لص يثير الإعجاب لاقتحامه منزلاً بطريقة مبتكرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر مقطع فيديو مثير للاهتمام إلى حد ما على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح كيف يستخدم السارق طرقًا إبداعية لاقتحام منزل.

تم نشر المقطع على "تويتر" بواسطة ضابط من الشرطة الهندية، حيث يمكن رؤية لص يُظهر مسؤولي الشرطة كيف دخل المنزل بالفعل في المقام الأول.

يظهر مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة ضابطًا بالزي الرسمي يحاول إعادة إنشاء مسرح الجريمة عن طريق إقناع السارق بإظهار أسلوبه الذي اقتحام من خلاله المنزل.

في البداية فك الضابط الأصفاد من يد السارق، ثم شوهد اللص يتسلق ويضع إحدى رجليه من خلال النافذة ذات القضبان.

وبالنظر إلى النافذة، لا يبدو أن الشخص البالغ سيكون قادرًا على المرور من خلالها.

ومع ذلك ، تمكن اللص من تمرير جسده من خلال القضبان ودخول المنزل في أقل من دقيقة.

انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع وممتع لمستخدمي الإنترنت الذين أثار الفيديو فضولهم لمشاهدة طريقة اللص في اقتحام المنزل.

كان البعض في حالة من الرهبة من مهارات اللص.

قال أحد المستخدمين على تويتر: "إنها ليست مهمة سهلة القيام بها"، بينما كتب آخر: "يجب مكافأة هذا اللص بدلاً من ذلك".

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