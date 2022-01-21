الامارات | "قضية تافهة".. قتل كاهنين داخل المعبد بسبب "ملقط"

شكرا لقرائتكم خبر عن "قضية تافهة".. قتل كاهنين داخل المعبد بسبب "ملقط" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حكمت محكمة في ولاية أوتار براديش الهندية بالسجن مدى الحياة على رجل لقتله اثنين من الكهنة في معبد شيفا في قرية باجونا بسبب "قضية تافهة"، كما وصفتها الصحافة الهندية، حيث وقع الحادث في 28 أبريل 2020.

عاش الكاهنان جاجديش داس وشير سينغ الملقب بسيوا داس، في مبنى معبد شيفا في قرية باجونا، فيما كان موراري ، من السكان المحليين ، يتردد على ذلك المعبد، وفي إحدى المرات صرخ الكهنة عليه لسرقة الملقط الذي يستخدمونه في المعبد.

أثار ذلك غضب موراري، الذي قام في 28 أبريل 2020 بذبحهم حتى الموت عند قاعدة المعبد.

وبينما كان موراري يحاول الفرار، قبض عليه السكان المحليون وضربوه قبل تسليمه إلى الشرطة.

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