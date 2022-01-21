الامارات | الثلج يغطي أكثر صحراء حارة في العالم في مشهد مذهل.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن الثلج يغطي أكثر صحراء حارة في العالم في مشهد مذهل.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تساقطت الثلوج في الصحراء الكبرى شمال غربي الجزائر مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

بالنسبة للأطفال من المدن المجاورة مثل ميكاليس، كان هذا بمثابة مفاجأة سارة ومدهشة لنسيان الحرارة الحارقة التي تسجل اعلى مستوياتها في أكثر صحراء حارة في العالم.

وشكلت بلورات الجليد أنماطًا مذهلة في رمال الصحراء.

درجات الحرارة في المدينة، التي تحيط بها جبال الأطلس، انخفضت إلى أقل من درجتين تحت الصفر في آخر ثلاث ليالٍ، لكن هذه ليست سوى درجات قليلة أكثر برودة من المتوسط في هذا الوقت من العام، كما يقول نيكي بيري من بي بي سي لمراقبة الطقس.

لم تكن الثلوج الحالية بمثابة مفاجأة غير متوقعة، فقد سقطت الثلوج على المنطقة في أعوام 2021 و 2018 و 2017.

لكن الثلج على الكثبان الرملية الحمراء في ديسمبر 2016 كان بمثابة صدمة.

فقد قال سكان عين الصفراء إنها المرة الأولى التي يرون فيها الثلوج منذ عام 1979 ، مما يشير إلى أن الظاهرة أصبحت الآن أكثر شيوعًا.

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