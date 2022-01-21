الامارات | "كانت بتعيط فقتلتها علشان متفضحنيش".. اعترافات صادمة لقاتل بطلة العالم المصرية روان

شكرا لقرائتكم خبر عن "كانت بتعيط فقتلتها علشان متفضحنيش".. اعترافات صادمة لقاتل بطلة العالم المصرية روان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اعترافات المتهم بقتل الطالبة المصرية روان الحسيني، بطلة العالم في كرة السرعة عام 2016، النقاب عن حقائق صادمة تتعلق بتفاصيل الجريمة التي ارتكبها المدعو إبراهيم معوض والبالغ من العمر 27 عاما، والتي هزت الشارع المصري.

ومثل "معوض" الذي تم القبض عليه بعد نحو 36 ساعة من ارتكاب جريمته، وقائع الحادثة وسط حراسة أمنية مشددة، معترفا بأنه قتل "الحسيني" خشية افتضاح أمره بعد تعقبها بقصد سرقتها.

وجاء في اعترافات المتهم بقتل روان الحسيني، المسجل خطر: "كانت بتعيط فقتلتها علشان متفضحنيش، وأجبرتها على الصعود على السلالم لأعلى سطح العمارة، وفوق السطح قولت ليها هاتي الفلوس اللي معاكي قالتلي خدها 50 جنيه أهي قلت لها إقلعي حلقك وخدته وسرقت الموبايل ولما لقيتها بتعيط قتلتها علشان محدش يعرف لأنها شافت وشي".

وأدلى المتهم بقتل الطالبة روان الحسيني، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، بعدما تم القبض عليه بعد نحو 36 ساعة من ارتكاب الجريمة، حيث خضع لجلسات تحقيق موسعة وتبين أنه عقب اعترافه بقتل بطلة العالم في كرة السرعة، سرق حلقها الدهب والموبايل و50 جنيها كانت بحوزتها.

وأثار مقتل الطالبة روان الحسيني، الرأي العام في مصر خلال الساعات الماضية، حيث انتهت الطالبة بالفرقة الثالثة في كلية التربية من التدريب الخاص بها في نادي دسوق الرياضي، ثم كانت متوجهة لزيارة خالتها في عمارة قريبة من محل سكنها ومكان تدريبها، إلا أن القاتل تعقبها واستغل الظلام بمدخل العمارة التي تقطن بها خالتها، وأجبرها تحت تهديد السلاح بالصعود معه لسطح العمارة ثم سرق ما بحوزتها وقتلها خنقا، بعدما رطم رأسها أكثر من مرة في الجدران.

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