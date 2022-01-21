لماذا يجب التخلص من زجاجة كاتشب الطماطم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سواء كانت بطاطس مقلية مفضلة لديك أو برجر أو حتى بيتزا، إذا كان هناك نوع من البهارات يتناسب مع هذه الوجبات الخفيفة، فهو كاتشب الطماطم اللذيذ الذي يتميز بمذاق رائع مع جميع نكهات الطماطم.

إن كاتشب الطماطم إضافة رائعة لجميع الأطعمة المقلية ولا يمكن مقارنتها بأي صلصات أخرى، ولكن، هل تعلم أن تناول الكاتشب يمكن أن يسبب أيضًا الكثير من المشكلات الصحية؟.. هذا ما يكشفه موقع timesofindia.

لماذا كاتشب الطماطم خطير؟

وفقًا للخبراء، فإن كاتشب الطماطم الذي يتم شراؤه من المتجر مليء بالعديد من المواد الكيميائية والمواد الحافظة، والتي تعتبر ضارة بطرق مختلفة، تستخدم فقط لتحسين طعم الكاتشب، يحتوي على كميات عالية من السكر والملح والفركتوز والمواد الحافظة وشراب الذرة، كل هذه المكونات مجتمعة لها تأثير سلبي على الجسم، فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تتجنب هذه البهارات اللذيذة.

حرقة في المعدة

من المعروف أن الطماطم غنية بحمض الستريك وحمض الماليك، عندما تستهلك الكثير منه، يمكن أن يسبب حرقة في المعدة أو ارتجاع الحمض.

هذه الأحماض عندما تدخل المعدة تضيف ما يصل إلى حمض المعدة الذي يستخدمه الجسم لتفكيك الطعام الذي تتناوله، لذلك يُنصح الذين يعانون من مشاكل في المعدة بعدم تناول الطماطم أو الكاتشب.

السمنة

كاتشب الطماطم يحتوي على الكثير من السكر والمواد الحافظة، والتي يمكن أن تزيد من الدهون في الجسم والتي بدورها تزيد من السمنة، ستندهش من معرفة أن تناول الكثير من صلصة الطماطم يمكن أن يقلل أيضًا من الأنسولين في الجسم.

الحساسية

إذا كنت تتناول كاتشب الطماطم بانتظام، يمكن أن يسبب العديد من الحساسية في الجسم لاحتوائه على الهيستامين، كما يمكن أن يسبب القيء والإسهال لدى الشخص حسب الاستهلاك.

أمراض القلب

عندما تستهلك كاتشب الطماطم بشكل منتظم، فإنها تضيف شراب الذرة بالفركتوز في جسمك وهو مرتبط بأمراض القلب ويزيد من الدهون الثلاثية في الجسم.

التهابات المفاصل

من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من المواد الحافظة تسبب التهابًا في الجسم يمكن أن يسبب مشاكل في مفاصلك.

حصى الكلى

يزيد استهلاك الأطعمة عالية الصوديوم والأطعمة المصنعة من كمية الكالسيوم في الجسم، مما قد يزيد من فرص الإصابة بحصوات الكلى.