أشرف زكي لزوجته روجينا: «لو طلبتي الطلاق مليون مرة مش هتعرفي تخلعي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن زوجته الفنانة روجينا لم تطلب منه الطلاق، رغم أنهما مرا بالكثير من المشاكل، معربًا عن شكره لها لأنها تتحمله، مضيفًا: «أنا بقولها أنا بعتذرلك عن تقصيري، وهي مستحملاني، وهي اللي تستاهل إنها يتعملها تمثال إنها مستحملة واحد زيي، لأن حياتي صعبة ومزعجة، وملهاش مواعيد ثابتة، وتليفوني بيرن في أي وقت ومطلوب مني أرد، فأنا بشكرها وبحييها، وبقولها حتى لو طلبتي الطلاق مليون مرة مش هتعرفي تخلعي».

وكشف «زكي» خلال استضافته في برنامج «توب ترينيدنج»، المذاع على قناة TeN الفضائية، الخميس، أن والدته توفيت في أثناء مرحلته الجامعية، قائلا: «كانت الحياة سوداء، وتأثرت كثيرًا»، مشددًا على أن وفاة الأم عند أي شخص مثل «قطم الضهر».

نقيب الممثلين يروي موقفًا طريفًا حدث معه بسبب الزمالك

وقال نقيب المهن التمثيلية إنه «زملكاوي متعصب» ويشاهد مباريات الزمالك مع أصدقائه الذين يشجعون النادي الأهلي، معقبًا: «مبيهمنيش، وسنظل أوفياء»، وروى موقفًا طريفًا حدث معه بسبب تشجيع الزمالك، موضحًا: «في مرة دخلوني الاستاد غلط، وقعدوني مع الأهلاوية، وأنا متعصب بس هما مؤمنين جدًا بفريقهم، وكان استقبالهم ليا وحش، ومهزروش لما حاولت أهزر معاهم، وقعدوا يقولولي إيه اللي جابك هنا وروح مكانك».

وأشار إلى أن أصدقاءه تعاملوا بجدية مع الأمر، ولم يتقبلوا مرحه، فاضطر إلى القيام من وسطهم والذهاب إلى المكان الذي يجلس فيه مشجعو الزمالك.

وأوضح أنه في موقف آخر كان هناك مباراة بين الأهلي والزمالك والفريق الأبيض خسر، وكان يسير في الشارع بسيارته أمام النادي الأهلي دون قصد، وبعض الموجودين تعرفوا عليه وسألوه: «جاي تعمل إيه يا زملكاوي»، فرد عليهم ضاحكًا: «أنا جاي أبارك».

محاولات لإقامة فروع لمعهد الفنون المسرحية بالصعيد

أما بالنسبة لإقامة فروع لمعهد الفنون المسرحية في الصعيد، فقال إنهم وقعوا بروتوكولًا مع جامعة أسيوط، ولكن فيه شيء ما حصل، واستبعدونا تمامًا، وكان عندنا بعض البروتوكولات في بعض المحافظات، فيه بعضها ماشي، وبعضها مثل جامعة أسيوط استبعدونا».