طريقة عمل بطاطا بخلطة الثوم.. اعرفي سر الوصفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البطاطا من الأكلات الشتوية التي يقبل البعض على تناولها في فصل الشتاء، لمذاقها الرائع، وترغب ربات البيوت عن إيجاد طرق مختلفة ومبتكرة من أجل إعدادها لأطفالهن، لذا تقدم «هن» خلال السطور التالية، طرق مختلفة لتقديم البطاطا أبرزها بخلطة الثوم، على طريقة الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج «اتفضلوا عندنا» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل بطاطا بخلطة الثوم

المكونات

بطاطا شرائح بالطول.

رأس ثوم مشوي.

زيت زيتون.

ملح.

كزبرة خضراء.

جبنة موتزاريلا.

خطوات تحضير بطاطا بخلطة الثوم

خلط كزبرة وثوم وزيت زيتون.

تتبل البطاطا بالخليط الثوم والكزبرة، ثم ترص في صينية وترش على الوجه جبنة موتزاريلا.

تدخل الفرن حتى تمام النضج، وتسيح الجبنة.

طريقة عمل بطاطا بالبشاميل

المكونات

كيلو بطاطا مسلوقة.

3 كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

نصف كوب قشطة بلدى.

كوب سكر.

زبيب.

جوز هند.

خطوات عمل بطاطا بالبشاميل

إخلطي الدقيق والزبدة على النار، ثم ضيفي اللبن والقشطة والسكر وتقلب.

دهن البايركس بالزبدة ووضع به طبقة من البشاميل ثم طبقة من البطاطا المسلوقة، وإضافة جوز هند وزبيب.

إضافة طبقة من البشاميل، ثم إدخال البايركس الفرن حتى تمام النضج ويقدم.

طريقة عمل بطاطس مشوية

من الأكلات التي يفضلها البعض، نقدمها لكم على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد».

المكونات

بطاطس حلقات مسلوقة.

زيت.

بابريكا.

كمون ناعم.

ملح.

فلفل أسود.

جبنة رومى مبشورة.

جبنة موتزاريلا.

طريقة عمل بطاطا مشوية

سلق البطاطس نصف سلقة وتقشيرها، وتقطيعها شرائح سميكة.

تتبل البطاطس بالملح والفلفل الأسود والزيت والبابريكا والكمون الناعم.

رص البطاطس في صينية ورشها بالجبنة الرومي المبشورة والموتزاريلا على الوجه، وإدخالها الفرن حتى تمام النضج، وتسيح الجبنة ثم تقدم وتزين بالبقدونس.