تحذير عاجل من نظام غذائي تقدمه الأمهات لأطفالهن.. «بيأثر على نموه العقلي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحرص الأمهات على تقديم الغذاء الصحي لأطفالهن، لكنهن أحيانا لايستطعن تجهيز الطعام، نتيجة رفض الأطفال طعامهن المعتاد، فيلجأن لطلب الوجبات السريعة لأسرهن، ومن المحتمل أن يتعلق الكثير من الأطفال بهذه الأطعمة، وتصبح الأكثر إغراء بالنسبة إليهم، وما يلبث وتستجيب الأمهات لتلبية رغباتهن، لذا أجريت دراسة من قبل ثلاثة باحثين، بجامعة ويسترن في لندن بشأن تأثير الوجبات السريعة على الأطفال.

تأثير الوجبات السريعة على الأطفال والمراهقين

ونقلًا عن موقع «Eat This Not That»، كشفت النتائج أن الأطفال والمراهقين هم الأكثر استهلاكًا لتناول الوجبات السريعة، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، ما يؤثر بالسلب على نموهم العقلي، وكان التفسير وراء ذلك لأن جزء من الدماغ لدى الأطفال يكون في حالة التطور، وهو المسؤول عن الانتباه والانفعالات، وأيضًا الذاكرة.

أضرار الـ«فاست فود» على الصحة

وفي سياق الدراسة، قالت الدكتور ليندا جاد الحق أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، إن تناول الوجبات السريعة بشكل عام، غير صحي بالمرة لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المهدرجة، والمواد المصنعة ومضاف عليها مواد حافظة، وصوديوم، بالإضافة إلى نكهات صناعية.

ووضحت «ليندا» أن المكونات التي تدخل في إعداد الـ«فاست فود» جميعها، تؤثر على الجهاز العصبي، والأوعوية الدموية، والجهاز المناعي لدى الصغار والكبار أيضًا، لأن الناقلات العصبية يكون بها مرونة تأتي من الدهون الصحية، لكن الدهون المهدرجة تجعلها متصلبة.

وتابعت أخصائي التغذية العلاجية، أن المراهقين والأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة يعانون من الخمل، والكسل، «بيكون استيعابهم بطيء جدًا»، وبالتالي تحصيل علمي قليل، بالإضافة إلى إمكانية تعرضهم إلى الإصابة بأمراض الضغط، السكر، السمنة في سن مبكر.

نصائح للأمهات

وشددت على الأمهات بالتقليل في تناول أطفالهن للوجبات السريعة، «ممكن مرة بس في الأسبوع» في حالة الخروج، ولكن يلزم الامتناع عن تناوله باستمرار، بالإضافة إلى التوقف عن شراء الوجبات السريعة التي تجهز في المنزل «المعلبات»، والتقليل من التحمير، واستخدام الزيوت في الوجبات.