ماذا قالت «أمينة الإيطالية» لحماتها في أول اتصال لها منذ هروبها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لاتزال قصة الإيطالية أمينة، وزوجها المصري محمد جمال، تهم قطاع كبير من الأشخاص الذين عاشوا معهما التجربة من البداية، عبر منصات السوشيال ميديا منذ الظهور الأول لهما، والحديث عن قصة حبهما ومكوثها بمصر، حتى باتت تشبه المصريات، إلا أن أزمة هروبها من البلاد، والعودة لبلادها مع بعض من أولادهم أثارت الجدل.

«أمينة الإيطالية» تتصل بحماتها لأول مرة منذ هروبها

وخلال بث مباشر، من داخل منزل عائلة الزوج، حصلت «الوطن» على تفاصيل مداخلة هاتفية جمعت بين أمينة الإيطالية، والسيدة «عايدة» والدة زوجها، والتي طلبت منها «أمينة» السماح لها بالعودة مُجددًا، مع ضمان أمانها وعدم تعرضها للأذى أو الحبس، بعدما لجأ زوجها للقانون.

ووفقًا لما جاء بالمداخلة الأولى من أمينة الإيطالية، والسيدة «عايدة»، أكدت الأولى أنها تخشى الرجوع والحبس، إلا أن الأخيرة ظلت تبعث لها رسائل أمان واطمئنان: « قالت إنها خايفة وندمانة من محمد والسجن، لكن طمنتها وقلتلها إن معزتك من معزة عيالي، وكنت بسيبك براحتك واخدمك، وإحنا مسلمين ومتسامحين».

ووفقًا لما ذكرته والدة زوجة أمينة لـ«الوطن»: «قلتلها كلنا بنحبك ومش هنقبل تدخلي السجن، ولو عاوزاني اجيلك اجي اجيبك أنا»، ومن المقرر أن يتقابل الثنائي غدًا، الجمعة للوصول للحل الأنسب.

ساعة ونصف تحقيق مع الابن ومنع والده من الحضور

وكان محمد جمال، زوج «أمينة»، كشف لـ«الوطن»، كواليس التحقيق مع نجله الأكبر «كريم» لمدة ساعة ونصف الساعة في محكمة «تيفولي» في روما بإيطاليا، مؤكدًا أن المحكمة استدعت نجله البالغ من العمر 15 عاما، وأصروا على التحقيق معه في غياب الأب الذين منعوه من الحضور، فضلا عن المطالبة بوجود مترجم لسؤاله عن تفاصيل القضية، خوفا من تأثير الأب على الطفل أو ضغطه عليه، قبل عودته لأحضان والده، « كان متضايق ومتوتر وخايف وعايزني أكون معاه، حاولت أطمنه وقولتله جاوب بما يرضي الله»، قالها الأب.