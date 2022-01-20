أبناء عمرو دياب في جولة بالمعز والحسين.. وثقوها بصور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت كنزي دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعدة صور جديدة، ترصد رحلتها بصحبة شقيقها عبدالله، بمعالم مصر العريقة والعتيقة، بين الحسين والمعز.

وظهرت ابنة الهضبة وهي تسجل رحلتها بالصور من المساجد الآثرية، والباعة على الأرصفة، وبالشوارع، والتي قامت بنشرهما دون تعليق، مكتفية بكتابة اسم مصر باللغة الإنجليزية.

ويعد 20 يناير، هو اليوم الثاني من زيارة أبناء الهضبة للبلاد، إذ شارك كلًا منهما أمس، العديد من الصور التي تشير لتواجدهما بالبلاد.

زيارة أبناء عمرو دياب لمصر

وكانت «كنزي» نشرت أمس، صورة عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، ظهرت خلالها هي وشقيقها «عبد الله» وذلك خلال زيارتهما لمنطقة الأهرامات بالجيزة، ليظهر الثنائي مرتديان ملابس «كاجوال» شتوية.

وعلى الجانب الآخر، نشر عبد الله دياب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة لأحد بائعي الفاكهة، ووضع عليها الموقع الخاص بتواجده أثناء التقاط الصورة مدونًا عليه «القاهرة»، وذلك في إشارة منه لتواجده بالبلاد.

زيارات أبناء عمرو دياب لمصر.. كنزي مداومة

لم تكن تلك الزيارة هي الأولى لأبناء الهضبة، فقبل أعوام، انتشرت عدد من الصور لكنزي وشقيقها عبدالله خلال تواجدهما بالأهرامات، المكان الأثري الأشهر على مستوى العالم.

وخلال أعوام قريبة، تواجدت كنزي، برفقة شقيقتها جنا أيضًا، بالبلاد، تحديدًا بمنطقة المُعز، رفقة عدد من أصدقائهما.

أبناء عمرو دياب يثيرون الجدل

الشقيقتان كنزي وجنا، اعتادتا إثارة الجدل بلقطاتهما المصورة، اللاتي يشاركن بها متابعيهم عبر «الإنستجرام» بسبب إطلالتهن وطريقة ظهورهن، مايعرضهن للانتقادات بشكل كبير.