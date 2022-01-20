5 طرق صحيحة لـ قص الشعر في البيت.. و3 نصائح لـ تكثيفه بطريقة طبيعية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحرص الكثير من الفتيات والسيدات على قص شعرهن، ربما للاعتقاد السائد أن تلك العادة تساعد على زيادة كثافة الشعر، وتدعم صحته، وأخريات تملن للشعر القصير، وينزعجن عندما يصبح شعرهن طويلًا، ونظرًا لانتشار الفيروسات المستجدة، يتخوفن من الذهاب إلى صالونات التجميل، بالإضافة إلى التكلفة الباهظة.

لذا نعرض في التقرير التالي، الطرق الصحيحة لقص الشعر وفقًا لموقع «Good House Keeping» فيما يلي:

الطرق الصحيحة لـ قص الشعر

- احرصي على استخدام المقصات الخاصة بتصفيف الشعر، وتجنب استخدام مقصات المطبخ، إذ تكون أطرافها ملوثة.

- اغسلي شعرك جيدًا بالماء، وتأكدي من تجفيفه بالمنشفة، أو قطعة من القطن، والبعد عن استخدام الأجهزة الحرارية.

- لا تقص شعرك وهو مبلل، لأنك ستلاحظين أنك تخلصت من الشعر أكثر من اللازم عند جفافه، يمكنك قص الشعر عندما تملكين بصيلات مجعدة، أو جافة، أما في حالة امتلاكك لشعر أملس يمكنك فعل ذلك وهو مبلل، ستحصلين على نتيجة جيدة.

- إذا كنت ترغبين في قص الشعر على شكل مفرود، يمكنك قلبه إلى وجهك والبدء في قص الكمية التي ترغبيها بشكل متساوي.

- عندما تشعرين بالقلق بشأن قص الشعر وهو مفرود، يمكنك عمل تسريحة ذيل الحصان، وبعد ذلك شد الشعر إلى الأمام، ثم قص الأطراف التي تؤذي شعرك.

نصائح لسرعة نمو الشعر

ووفقًا لصحيفة «Elite Daily»، هناك مجموعة من النصائح التي تساعد على سرعة نمو الشعر بشكل صحي أبرزها التالي:

- احرصي على تدليك شعرك برفق عند غسله بالشامبو، حتى تساعد الدم على التدفق بفروة الرأس.

- حافظي على تناول نظام غذائي صحي، يحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة التي تدعم نمو الشعر.

- يلزم تجنب تصفيف الشعر وهو مبلل بشكل نهائي، حتى لا يزداد تشابك الشعر، ما يؤدي إلى فقد كميات كبيرة من الشعر.