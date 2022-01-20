لهذه الأسباب تحمر وجوهنا.. وهذا ما يحدث لأجسامنا حينها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يميل بعض الأشخاص للاعتقاد بأنهم بإمكانهم السيطرة على ردود أفعالهم، وبهذه الطريقة، يتمكنون من إظهار ردود الفعل التي يعتبرونها ملائمة أو مناسبة للموقف.

وهناك نوعا من ردود الفعل اللاإرادية من الصعب السيطرة عليه، ويمكن ملاحظة ذلك في حالة احمرار الوجه، وهو رد فعل جسماني عفوي يحدث عند الشعور بالخجل، وغيرها من الأمور الأخرى التي نرصدها لكم في التقرير التالي وفقا لموقع " brightside".

ماذا يحدث لأجسادنا عندما نحمر خجلاً؟

يخضع جسم الإنسان لسلسلة من ردود الفعل، ويؤدي بالنهاية إلى اللحظة التي يتحول فيها الخدين إلى اللون الأحمر، ويبدو أن احمرار الوجه هو رد فعل طبيعي لشيء يسمى بـ الجهاز العصبي السبمثاوي "الودي"، وهو المسؤول عن بعض الاستجابات اللاإرادية السريعة لأجسامنا.

حين يمر هذا الجهاز بمشاعر معينة، فإنه يرسل رسالة إلى الغدد الكظرية لإفراز هرمون يسمى الأدرينالين ، وهو مسؤول أيضًا عن رد فعل الجسم، وعندما يتم إطلاق هذا الهرمون ، يبدأ معدل ضربات القلب لدينا في التسارع ، ما يؤدي بدوره إلى تمدد الأوعية الدموية، وزيادة مستويات الأكسجين في الدم وتدفق الدم.

وأفادت الأبحاث إلى أن المناطق الأكثر عرضة لاحمرار الوجه، مثل الخدين والرقبة والأذنين، لديها بنية تشريحية مختلفة تجعل هذا التفاعل تلقائي ولا يمكن السيطرة عليه.

الأسباب المحتملة لاحمرار الوجه

نحن نعلم بالفعل العملية الداخلية التي تسبب هذا اللون المميز في بعض أجزاء أجسامنا، لكن هذا مجرد وصف لما يحدث في أجسادنا، من الضروري أيضًا معرفة ما الذي يؤدي إلى إطلاق هذه الاستجابة، وهناك عدة أسباب محتملة.

- المشاعر: مثل الإحراج أو الخجل أو الشعور بالحب، أو حتى الغضب قد يكون السبب في احمرار بعض أجزاء الوجه.

- درجة الحرارة: إذا ارتفعت درجة حرارة الجسم نتيجة للحرارة أو ممارسة الرياضة البدنية، فمن المحتمل أن يظهر الاحمرار، وبالمثل، يمكن أن تتسبب البرودة الشديدة في تغيير لون أذنيك وأنفك ووجنتيك.

- الحمى: عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بسبب أي نوع من العدوي الفيروسية، فمن الشائع أن يظهر احمرار الوجه، إذا كان هذا هو السبب، فعندما تهدأ الحمى، سيختفي مع باقي الأعراض.

- الأطعمة أو المشروبات: يؤدي أيضًا تناول شيء حار جدًا أو أطعمة تحتوي على مكونات كيميائية معينة إلى احمرار الوجه، ويمكن أن يحدث نفس الشيء إذا شربت شيئًا ساخنًا جدًا.