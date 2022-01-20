هل تأكل العدس مع البصل؟.. 6 تأثيرات تحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعشق العديد من الأشخاص تناول البصل مع طبق العدس خصوصا في فصل الشتاء، ولكن هل تعلم ماهي فوائد تناولهما معا؟

في التقرير التالي نستعرض لكم فوائد تناول البصل مع العدس، كما أوضحت الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ"الخليج 365".

- البصل مضاد حيوي قوي بالإضافة إلى إنه طارد مفيد للبكتيريا.

- الاثنان يحتويان على ألياف غذائية، وبالتالي يساعدان في تنظيم عملية الهضم.

- رفع كفاءة جهاز المناعة وبالتالي مفيدان في مكافحة السرطان.

- يحتويان على فيتامين سي، ما يساعد على تحسين كفاءة جهاز المناعة.

- العدس والبصل يحتويان على الفوليك أسيد المفيد للحوامل وتحسين الحالة المزاجية والشهية.

- يحتويان على فيتامين ب المفيد للشعر والجلد.

- البصل مليء بفيتامين E وبالتالي يعمل كمضاد للأكسدة ويقلل من مستوى الكوليسترول الضار LDL، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ويحسن مستوى السكر في الدم.