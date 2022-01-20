احذر من الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية.. 9 نصائح لتجنب مخاطرها

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

«ما زاد عن حده انقلب إلى ضده»، هكذا ينطبق المثل المتداول على ممارسة التمارين الرياضية، رغم أنها من الأنشطة المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، نظرًا لدورها في تحسين الحالة المزاجية وقوة العضلات للأشخاص، إلا أن الإفراط في أدائها يمكن أن يؤدي بصاحبها إلى عواقب صحية، لذا إذا كنت ترغب في ممارسة الرياضة، عليك بالراحة حتى لا تتعرض إلى مشكلات صحية.

علامات الإفراط في ممارسة الرياضة

وقدم موقع «Medline Plus»، علامات تنبهك على إفراطك في ممارسة الرياضة، فيما يلي:

- عدم القدرة على ممارسة التمارين الرياضية بنفس الأداء مسبقًا.

- الإحساس بالرغبة في الحصول على قسط طويل من الراحة.

- حدوث مشكلات في النوم.

- فقدان الوزن.

- الإصابة بنزلات البرد الشديدة.

- التقلبات المزاجية، لأن الإفراط في أدائها يؤدي إلى زيادة مستوى الكوليسترول فى الدم، ما يؤدي إلى الشعور بالقلق، والتوتر.

- الإصابة بالأمراض.

- الإجهاد من أبسط التمارين.

- حدوث آلام في العضلات والمفاصل.

كيف تتجنب الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية؟

ولتجنب الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية حفاظًا على صحة الجسم، يلزم اتباع النصائح التالية:

- تناول كميات كافية من المياه قبل وبعد أداء التدريبات الرياضية.

- الحرص على النوم الجيد بشكل يومي «8 ساعات».

- الحصول على راحة يومية، لمدة 6 ساعات، وعدم تهيئة الجسم تحت ضغط نفسي خلال ممارسة التمارين الرياضية.

- الحفاظ على تناول نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى ضرورة زيادة السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم خلال التمرين.

- يلزم البدء ببطء عند ممارسة التمارين الرياضية.

- التنوع في أداء التمارين، وعدم ممارسة جميع التمارين دفعة واحدة.

- عدم ممارسة التمارين الرياضية في أجواء البرودة الشديدة، وكذلك الحرارة.

- الحفاظ على ممارسة التمارين الشخصية، مثل التهدئة والتأمل.

- التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية عند الشعور بالإعياء.