لايف ستايل

احذر من الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية.. 9 نصائح لتجنب مخاطرها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الإفراط في ممارسة الرياضة

«ما زاد عن حده انقلب إلى ضده»، هكذا ينطبق المثل المتداول على ممارسة التمارين ، رغم أنها من الأنشطة المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، نظرًا لدورها في تحسين الحالة المزاجية وقوة العضلات للأشخاص، إلا أن الإفراط في أدائها يمكن أن يؤدي بصاحبها إلى عواقب صحية، لذا إذا كنت ترغب في ممارسة ، عليك بالراحة حتى لا تتعرض إلى مشكلات صحية.

f04f81147b.jpg

علامات الإفراط في ممارسة الرياضة

وقدم موقع «Medline Plus»، علامات تنبهك على إفراطك في ممارسة الرياضة، فيما يلي:

- عدم القدرة على ممارسة التمارين الرياضية بنفس الأداء مسبقًا.

- الإحساس بالرغبة في الحصول على قسط طويل من الراحة.

- حدوث مشكلات في النوم.

- فقدان الوزن.

- الإصابة بنزلات البرد الشديدة.

- التقلبات المزاجية، لأن الإفراط في أدائها يؤدي إلى زيادة مستوى الكوليسترول فى الدم، ما يؤدي إلى الشعور بالقلق، والتوتر.

- الإصابة بالأمراض.

- الإجهاد من أبسط التمارين.

- حدوث آلام في العضلات والمفاصل.

f465d53deb.jpg

كيف تتجنب الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية؟

ولتجنب الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية حفاظًا على صحة الجسم، يلزم اتباع النصائح التالية:

- تناول كميات كافية من المياه قبل وبعد أداء التدريبات الرياضية.

- الحرص على النوم الجيد بشكل يومي «8 ساعات».

- الحصول على راحة يومية، لمدة 6 ساعات، وعدم تهيئة الجسم تحت ضغط نفسي خلال ممارسة التمارين الرياضية.

- الحفاظ على تناول نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى ضرورة زيادة السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم خلال التمرين.

- يلزم البدء ببطء عند ممارسة التمارين الرياضية.

- التنوع في أداء التمارين، وعدم ممارسة جميع التمارين دفعة واحدة.

- عدم ممارسة التمارين الرياضية في أجواء البرودة الشديدة، وكذلك الحرارة.

ba733b61b0.jpg

- الحفاظ على ممارسة التمارين الشخصية، مثل التهدئة والتأمل.

- التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية عند الشعور بالإعياء.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا