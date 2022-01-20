إنفلونسر تقدم نصائح لتعجيل زواج الفتيات: «عريسك هييجي في أقل من شهر» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو لا تتجاوز مدته 3 دقائق، ظهرت خلاله البلوجر والإنفلونسر منى نافع، وبثته عبر حسابها على موقع الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، موجه للفتيات اللاتي لم يتزوجن بعد، زاعمة بأنه بعد القيام بالوصفات والنصائح التي يتضمنها المحتوى، سيكون حظ الفتاة في الزواج أسرع، في مدة تصل لشهر فقط.

نصائح للفتيات للزواج السريع في أقل من شهر

ونصحت الإنفلونسر الفتيات، قائلة:«للبنات اللي لسه متجوزتش وفاتها القطر وعايزة تتجوز، اسمعي نصيحتي وجربيها هتلاقي الحل في شهر أو شهرين بالكتير».

حددت الإنفلونسر وصفات لجلب الطاقة وتغييرها من السلبية إلى الإيجابية، من خلال التخلص من الكراكيب الموجودة في أماكن متفرقة في المنزل، إذ تقول:«تخلصي من الكراكيب فوق الدولاب وتحت السرير، وامسحي التراب بمايه وملح، خليه ينضف».

وعن الأخطاء الشائعة التي تقوم بها بعض الفتيات، ويجلب لها الحظ السريع، بحسب ما قالت، يتلخص في الجهاز، إذ تقول:«الخطأ الشائع جهاز البنات بيجيب وقف حال وتوقيف لمسار طاقتها، وعامل زحمة وبيجيب طاقة سلبية وبيأخر الزواج، البنت اللي مبتجهزش هتتجوز بسرعة جدا، واللي بتجهز بتتأخر في الجواز».

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التخلص من الطاقة السلبية

وعن كيفية التخلص من الطاقة السلبية، داخل المكان التي تعيش به الفتيات اللاتي لم يتزوجن بعد، فقالت البلوجر منى نافع، خلال الفيديو:«السرير يكون في اتجاه القبلة ولا يكون في اتجاه مسار مجرى المياه».

وأشارت البلوجر إلى إنه ضرورة التخلص من المرآة حالة وجودها أمام السرير، مضيفةً:« الملايات متكونش هادية، جيبي ألوان مطرقعة، حطي بوستر فيها ذكر وأنثى سواء لعصافير أو حيوانات أو روميو وجوليت، هتجيب العريس فورا في شهر».