مرض نادر يحول حياة الطفلة «جومانا» لجحيم: بيتنمروا عليها وتحتاج عملية في القولون «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«نزيف مستمر، وتعب وإعياء شديد، وشعور بالألم لاينتهي، وحجم بطن يستمر بالارتفاع».. ظروف مؤلمة ولدت بها الطفلة «جومانا» صاحبة الـ7 سنوات، والتي تعيش مأساة منذ ولادتها بعد إصابتها بمرض نادر منعها عن التبرز بشكل طبيعي.

عاوزة بـ 100 جنيه حقن في اليوم وأنا راجل على باب الله

بحسرة شديدة، تحدّث والد الطفلة الذي يعمل بائع خبز، عن قلة حيلته مع طفلته ومرضها النادر وعلاجها، الذي يحتاج إلى مئات الجنيهات في اليوم الواحد: «من يوم ما اتولدت وهي كده، اتحجزت في الحضانة أول ما اتولدت، ومحدش كان فاهم عندها إيه إلا بعد فترة طويلة اتعذبت فيها، وعملنا أشعات بالصبغة».

أكثر من 100 جنيه ثمن «الحقن الشرجية» التي يحضرها والد الطفلة يوميا، لمساعدتها في التخلص من فضلات الطعام: «قالولي على الحقن الشرجية، بجيبهالها وبتتعذب، بس أوقات مبقدرش على تمنها، وأنا راجل على باب الله، وتمنها كتير في اليوم الواحد». قال الأب في بث مباشر لـ«الوطن»، وأضاف: «لما مبقدرش أجيبلها الحقنة بتتعذب بس مبيكونش معايا».

بنيجي كل يوم من الفيوم للقاهرة عشان تتعالج

رحلة شاقة تعيشها الأم منذ ولادة ابنتها بهذا المرض النادر، تقول: «بنيجي كل يوم من الفيوم للقاهرة عشان تتعالج، في دكاترة توافق تشوفها ودكاترة لأ، من يوم ولادتها وهي في عذاب وإحنا معاها، الدكاترة رافضينها والبنت نفسيتها في النازل وبتروح مني».

محدش سايبها في حالها وبيتنمروا عليها

وأعربت الأم عن استيائها من تنمر الطلاب بابنتها: «بيقولولها بطنك كبيرة ومنفوخة ليه، وأنتِ عاملة كدة ليه، بنتي بتموت مني، غير النزيف اللي مستمر معاها، وعايشة على الحقن والملينات».

محتاجة عملية استئصال في القولون

عملية استئصال في القاولون، هي كل ما تحتاجه الطفلة لتعيش حياة طبيعية، وفقًا لما ذكرته الأم: «محتاجة عملية استئصال في القولون، ممكن أبيع حتة من جسمي واعملهالها».