لطيفة تكشف أسرار خاصة عن علاقتها بوالدتها: بطلة حياتي وسبب نجاحي (صور)

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاقة من نوع خاص جمعت الفنانة التونسية لطيفة ووالدتها، وثّقتها بصور فوتوغرافية وفيديوهات تشاركها باستمرار عبر حساباتها على مواقع التواصل، وفي البرامج المختلفة، حيث تكشف باستمرار حكايات من دولاب الذكريات لوالدتها، التي تعتبرها صديقتها وقدوتها الأولى التي تتمنى أن تعيش معها حتى نهاية العمر.

لطيفة توجّه رسالة حب لوالدتها في عيد ميلادها

وشاركت الفنانة لطيفة، مقطع فيديو صغير لوالدتها على كرسيها المتحرك، في جولة بأحد الشوارع، وظهرت في الصور وهي تقبلها، كما شاركت عدد من الصور التي تجمعها بوالدتها في مراحل زمنية وعمرية مختلفة، احتفالا بعيد ميلادها.

وأرفقت الفنانة لطيفة تعليقا على الصور، وجّهت به رسالة حب لوالدتها عبر حسابها على إنستجرام، قالت خلاله: «كل ثانية وكل دقيقة وكل يوم وشهر وسنة والعمر كله وأنا في حضنك يا أغلى قلب يا اطيب أم يا ملكة عمري يا روحي يا بطلة، يا أول مدرسة ليّا في حياتي وفي عمري كله، ربنا يخليكي لينا كلنا، أنا من غيرك ولا حاجة».

آلاف التعليقات والتهاني بعيد الميلاد، تلقتها الفنانة لطيفة، عبر حسابها سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه، ومنهم الفنانة أنغام التي قالت: «ربنا يخليها لك يا حبيبتي ويبارك في عمرها وصحتها يارب»، كما تفاعلت الفنانة نبيلة عبيد على الصور معلقة: «ربنا يخليهالك ويديها ويديكي الصحة».

لطيفة عن والدتها: أغلى واحدة في الكرة الأرضية

وتحدّثت الفنانة لطيفة عن علاقتها بوالدتها، خلال استضافتها في برنامج «ورد الخال»، قائلة: «أغلى إنسانة عندي في الكرة الأرضية هي أمي، هي بنتي وأختي وصديقتي وحبيبتي ومطربتي المفضلة، هي شخصية قوية جدا، لا تقرأ ولا تكتب بس علمتنا نكون ناجحين في دراستنا، واللي وصلتله في حياتي هي السبب فيه، محبش حد يقربلها ولا يعاملها غيري، سواء بالأدوية أو في حياتها بشكل عام».