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الامارات | إغلاق مطعم سوري شهير في مصر بحملة مفاجئة.. فيديو

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متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم سوري شهير في مصر بحملة مفاجئة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شنت محافظة الجيزة في مصر حملات على المطاعم والماركت والأسواق بحي الطالبية للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية بشارع ترسا بحي الطالبية وذلك بعد ضبط لحوم مجهولة المصدر ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت محافظة الجيزة في مصر قد ضبطت 450 كغم من لحوم دواجن، غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير بجوار سور نادي الترسانه بحي العجوزة في شهر ديسمبر الماضي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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