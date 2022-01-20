أحدث ظهور للفنانة شيرين عبدالوهاب.. «مستلقية على الكنبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة شيرين عبدالوهاب، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصورة جديدة لها، إذ ظهرت وهي مستلقية على أريكة بشكل عفوي.

وبدت الابتسامة والضحكة على وجه وملامح شيرين عبدالوهاب، التي كانت تمر بأزمة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب الانفصال، ولاحظ الجمهور زيادة كثافة الشعر، بعد حلقه تمامًا.

وعلقت شيرين عبدالوهاب، على الصورة قائلة:«إزيكم وحشتوني»، وتفاعل معها الآلآف المتابعين والرواد في التعليقات وتسجيلات الإعجاب.

شيرين لـ إسعاد يونس: أصبحت أقوى بعد أزمة حسام حبيب

وحلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc» في حلقة استثنائية بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية 2022، كأول ظهور تليفزيوني لها، عقب طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وأكدت شيرين أنها أصبحت أقوى وتحب نفسها بشكل أفضل بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، قائلة: «إحنا كستات جامدين وبندي طاقة حلوة في حين إننا ممكن نكون محتاجين الطاقة الحلوة دي.. وبقيت بعرف قيمة نفسي، لدرجة إني قربت أفرقع، وبقيت بحب نفسي، ومتصالحة مع نفسي جدًا، حسيت بالدفا بسبب محبة جمهوري».

انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت الفنانة شيرين، انفصلت مؤخرًا عن الفنان حسام حبيب، إذ أعلنته خلال تسجيل صوتي لها مع مجلة «الجرس اللبنانية»، لتظهر فيما بعد في حلفة غنائية بعدما حلقت شعرها «زيرو»، في مشهد أثار الجدل، ليتهم البعض حسام حبيب بالمتسبب، ما دفعها للرد، قائلة: «ليه ميكونش لوك جديد؟ ليه ميكونش تغيير؟ ليه ميكونش أنا اللي عملت كده، حتى لو عندي اكتئاب؟ ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص برئ وظلمتوني؟ ‏أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين».