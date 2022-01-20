قصة شمس البارودي وشبيهتها.. نسخة طبق الأصل وحسن يوسف أقر بالشبه (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شبّهها كثيرون بالفنانة المعتزلة شمس البارودي، ومنهم زوجها الفنان حسن يوسف، وهو ما كشفت الإعلامية دعاء فاروق، كواليسه عبر حسابها على إنستجرام، وأرفقته بصورة للفنانة المعتزلة يعود تاريخها إلى العام 1983 بعد ارتداء الحجاب وقبل اعتزالها بعام واحد، إلى جانب صورة لها تبرز الشبه بينهما.

قصة الشبه بين دعاء فاروق وشمس البارودي

تحدّثت دعاء فاروق، عن الشبه بينها وبين الفنانة المعتزلة، قائلة: «حاجة كانت طول عمرها بتفرحني، إن في بعض الناس كانت بتقولي إنّي شبه شمس البارودي، منهم أستاذتنا الدكتورة هالة سرحان، مرة حطتني على غلاف مجلة سيداتي سادتي، وكانت رئيس تحرير المجلة، وقالتلي أنتِ شبه شمس البارودي».

وأضافت أنّه بعد ارتدائها الحجاب، استضافت الفنان حسن يوسف، زوج الفنانة شمس البارودي، في برنامج قدّمته على قناة اقرأ الفضائية: «كنت لسّه متحجبة جديد، وطلع معايا في برنامج في رمضان وقلت له فيه ناس بيقولوا إنّي شبه مدام شمس البارودي، قال لي أنتِ فعلا فيكي شبه من أختها».

حكاية لقاء جمع شمس البارودي وشبيهتها دعاء فاروق

مقابلة تركت أثر إيجابي كبير في نفس الإعلامية دعاء فاروق، جمعتها بالفنانة شمس البارودي قبل أعوام، خلال وجودهما صدفة في أحد المحلات، قالت عنه:«بعد كده قابلت مدام شمس البارودي في محل كنا بنشتري حاجات واتصورت معاها، وطلبت مني أحتفظ بالصورة لنفسي ومنزلهاش، وفعلا منزلتهاش وتقريبا ضاعت مني، لسّه النهارده واحدة جميلة اسمها ريهام من متابعيني اللذاذ باعتالي صورة شمس البارودي بالتلبيسة البيضا وقالت لي إنّها شبهك فعلا، دورت علي صورة ليا قريبة من الشبه وحطيتها استكمالا للتماحيك».