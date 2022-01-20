وصفة سحرية لإطالة وتقوية الأظافر.. «مكوناتها في بيتك»

القاهرة - سمر حسين - صحة

شكل الأظافر من الأمور المهمة للسيدات والفتيات، اللاتي يبذلن قصارى جهدهن للاهتمام بها والحفاظ عليها، وحين ينكسر أحدهما تكون أزمة تضطر بعضهن إلى قص جميع الأظافر، ما يجعل كثيرات يبحثن عن طرق لتقوية الأظافر وإطالتها، وهو ما شرحته الدكتورة مروة شعير خبيرة التغذية لـ«هن».

طرق نمو وتقوية الأظافر

قالت خبيرة التغذية، إنّ مصادر الكالسيوم بوجه عام تساعد على نمو الأظافر، فيمكن الحصول عليها من مصادرها مثل الألبان أي الحليب ومنتجات الجبن والمصادر النباتية، وأهمها السمسم والطحينة، لكن يجب الحذر وعدم الإفراط في تناولها، لما تحتويه من سعرات حرارية عالية، ويمكن الاكتفاء واحدة فقط من الطحينة.

أطعمة صحية لنمو وتقوية الأظافر

وأضافت مروة، أنّ تناول السردين بالعظم الخاص به من الأكلات التي تقوي الأظافر، إذ إنّه غني بالكالسيوم ومهم لنمو الأظافر بصورة كافية، كما أوضحت أنّ الزنك من العناصر المهمة لتقوية المناعة وصحة الجلد ونمو الأظافر، ومصادرها مثل اللحوم الحمراء الغامقة والعدس والفول السوداني.

ونصحت خبيرة التغذية بالاهتمام بالحصول على فيتامين د من خلال التعرض للشمس، وتناول الأسماك الدهنية مرتين في الأسبوع، مثل التونة والماكريل والسلامون.

وصفة سحرية لنمو وتقوية الأظافر

وقدّمت مروة، وصفة سحرية لنمو وتقوية الأظافر، من خلال خليط من زيت الزيتون وزيت اللوز المر وزيت الجوجوبا، عن طريق وضعها بنسب متساوية ودهن الأظافر بها: «حاجة كويسة أوي ولازم البنات تهتم بمستوى الحديد والهيموجلوبين، وميكونش في نقص فيه، ومننساش في حاجة مهمة اسمها البيوتين وحمض الفوليك وب 12، ممكن ياخدوها من الكبدة والحبوب الكاملة والخميرة البيرة».